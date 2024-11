Elmondása szerint a vezetői képességei meglehetősen későn, már a nyugdíjazása után bontakozhattak ki, jóllehet már gyerekkorában rendszeres részvevője volt szülőfaluja, Somogyszil iskolája közösségi életének, vezetői megbízatást azonban a későbbiekben sem kapott.

Emiatt sohasem éreztem csalódottságot.

– emlékezett vissza.

Ha szükség volt rá, mindig örömmel segítettem, a lényeg az volt, hogy sikerüljön egy-egy program és jól érezzük magunkat.

– tette hozzá.

Ez vezérelte a későbbiekben is, bár az életkörülményei miatt nem igazán volt módja közösségbe járni. – Szüleimet meglehetősen korán elvesztettem, így aztán a nagyszüleim segítettek a felnőtté válásban, de a megélhetésemhez szükséges anyagiakat elsősorban magamnak kellett előteremteni – avatott be. Minthogy szabó volt a szakmája, huzamosabb ideig a kaposvári ruhagyárban, majd a pamutfonóban dolgozott. Közben kétéves képzés keretében gondozó-ápolói képesítést szerzett, és amikor 1995-ben családos anyaként Hetesre költözött a helyi nyugdíjasházban kapott munkát, és ott is dolgozott egészen a nyugdíjazásáig.

A katolikus templomban kapcsolódtam be ismét a közösségi életbe, ahova vasárnaponként misére jártam.

– mondta. – 2000-től zarándokutak és kirándulások szervezésében is közreműködtem, amelynek során kétszer Csíksomlyóra is eljutottunk, de bejártuk a Dunántúl egy részét is. Bizonyára ez is közrejátszott abban, hogy kilenc éve a klub élére választottak – emlékezett vissza a közösség irányítója. A feladat nem volt egyszerű számára, ugyanis már a megválasztása előtt színvonalas tevékenységet folytatott a társaság, de hamar felvette a ritmust és folytatta elődje, Szabó Tiborné munkáját. Ebben nagy segítséget kapott a vezetőség tagjaitól és az önkormányzattól – főleg Pavelka Béla polgármestertől valamint Kurjancsek Zoltán alpolgármestertől –, s nem utolsósorban pedig a családjától. Mindeközben az utolsó ciklusban önkormányzati képviselőként is tevékenykedett.

Bár kilenc év a klub élén nem tűnik túl hosszú időnek, nemrég mégis úgy döntött: átadja a stafétát…

A múlt szombati, idősek hónapja keretében megtartott férfinap volt az utolsó, amit Keczeli Jánosné rendezett. Az estebéddel egybekötött eseményen csak a klubtagok és családtagjaik vettek részt, a jó hangulatú rendezvény méltó zárása volt egy eseményekben gazdag vezetői múltnak.

Aki még nem végzett hasonló tevékenységet, nehezen tudja elképzelni, hogy akárcsak egy ilyen esemény megszervezése is mennyi feladattal és gyakran stresszel jár, nem beszélve arról, hogy sokszor minden más elé kell helyezni a közösséget.

– folytatta. – Sajnos felettünk is eljárt az idő, az egészségünk sem lesz jobb, emiatt magunkra is nagyobb figyelmet kell fordítanunk. A klubvezetés pedig gyakran egész embert kíván, én pedig nem akartam félvállról venni ezt a munkát sem – mondta búcsúzóul.