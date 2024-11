Többször osztozunk a tányéron, mint gondolnánk…

Közösen használt tálak, tányérok… A 20. és 21. század élelmiszerbiztonsági és higiéniai alapvetésein felnőve ez a gondolat első hallásra talán sokunkat meglep. Nem is beszélve arról, hogy a gyorséttermek és az ételrendelések jelenlegi rendszere lényegében arra „szocializált” minket, hogy az ételcsomagolásra úgy tekintsünk, mint ami csak a miénk, ami „szűzen” érkezik hozzánk, hogy aztán az egyszeri használat után rögtön el is dobjuk.

Ilyenkor talán azt is elfelejtjük, hogy a hagyományos éttermekben, menzákon voltaképpen minden egyes alkalommal osztozunk az edényeken az összes vendéggel, aki valaha az adott vendéglátóipari egyégben étkezett, vagy aki oda a jövőben betér. Mindez azt jelenti, hogy egy bizonyos (sokszor igen széles) közösség rendszeresen ugyanazt az evőkészletet használja. Még a mai modern életünkben is előfordul tehát, hogy nem csak a családokon belül osztozkodunk a tányérokon.

Hogyan zajlott mindez a múltban?

Az őskorban mind a főzési technikák, mind pedig az eszközök meglehetősen egyszerűek voltak: kődarabokkal aprították az élelmiszereket, amelyeket nyersen, főzve vagy sütve fogyasztottak el, a kezdetleges edényeket (természetes anyagokat, például nagy leveleket, lapos köveket vagy akár kenyérdarabokat) közösen használták.

Mezopotámiában már tányért, Egyiptomban pedig fejlettebb konyhai eszközöket (agyagedényeket, serpenyőket, fazekakat) is alkalmaztak. Az ókori Rómában az étkezésekkor egy közös, nagy tálat helyeztek az asztal közepére. A kisméretű csészékben különféle mártásokat szolgálták fel, ezeket is közösen használták, ebbe mártogatták a húsfalatokat és a párolt zöldségeket.

A fémeszközök a középkorban terjedtek el az ónból vagy ezüstből készült tányérok, amelyeket természetesen ugyancsak közösen használtak. A kerámiaeszközök a reneszánsz korszakban jelentek meg, az ipari forradalom idején pedig számos más háztartási eszköz mellett elindult a tányérok tömeggyártása is.

A Magyar Néprajzi Lexikonban azt olvassuk, hogy a magyar paraszti étkezésben a kanál általában személyi tulajdon volt (sokszor tulajdonjegyet is vésték rá), ahogy a kés is fontos személyes evőeszköznek számított, ezeket az emberek magukkal vitték a vendégségekbe, lakodalmakba is, a tányérokat és tálakat azonban feltételezhetően közösen használták.