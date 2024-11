– 237 beteg 12 éven át tartó megfigyelése a disszertációm alapja, amely a világon a leghosszabb időintervallumot jelenti e témában – mondta Egyed Miklós professzor. – A betegek érrendszeri megbetegedéseinek feltárása, valamint a transzformáció, vagyis a betegség rosszabb indulatúvá válásának elemzése is az értekezés részét képezte. A betegek vizsgálatára egy magyar kutatócsoportot hoztunk létre, ez a HUMYPRON. Eredményeinket egy jelentős szaklapban, a European Journal of Haematologyban közöltük.

Egyed Miklós: Felelősek vagyunk minden életért

Fotó: Kovács Tibor

– Pálmajoriak a gyökerei, a nagybajomi általános iskolába járt, majd a Munkácsy-gimnáziumba. 1980. október 1-je óta a kaposvári kórház orvosa. Ilyen hosszú idő óta dolgozik-e az intézményben önön kívül még valaki?

– Elméletileg nem.

– Mi marasztalta itt?

– A hivatásszeretet. Belgyógyász-hematológus vagyok, s azért érdekeltek a vérképzőszervi zavarok, mert a hozzám kerülők nem a saját akaratukból lettek betegek. Ezért eredtem e betegségek nyomába. Emellett az elmúlt 44 esztendőben tanúja lehettem mindazon kórházi változásoknak, amely a mindenkori menedzsmentnek köszönhetően európai színvonalúvá tette az intézményt.

– Mekkora populáció tartozik önökhöz?

– Az osztrák, a szlovén és a horvát határtól a Balaton-felvidékig és a Duna vonaláig mintegy 900 ezer emberért vagyunk felelősek, de országos intézetként működünk, bárki jöhet hozzánk. Éppen az előbb beszéltem egy váci beteggel…

– Köztudottan remek teamet vezet. Van-e utánpótlás a szakterületen?

– Komoly döntéseink team-munkában születnek, ezáltal lesz jobb egy-egy döntés, amit később megvitatunk, de az is tény: nem túl népszerű a mi szakmánk. Rettenetes, hogy a „gyüttment” fiataljaink nem bírják azt a lelki terhelést, ami a mi osztályunkon vár rájuk. Sajnos az ifjabb kollégák sorra mondanak fel. Legutóbb két rezidens érkezett, már kezdtem örülni, de mindegyik távozott, pedig jó lehetőség van szakmai előlépésükre. A most végző orvosok bizony gyengébb idegzetűek, nem látják, mi a fontos, s ezért könnyebben feladják. Én örök bizakodó vagyok, így remélem, jövőre újabb fiatal kollégák érkeznek majd hozzánk.

– Nem csoda, hogy az orvosok lelkét-személyiségét így megviseli az osztályon való jelenlét, de így van ezzel a beteg is, aki nem meghalni, hanem gyógyulni szeretne…

– Ez így igaz, és szerencsére rohamléptekkel javulnak a kezelési lehetőségek, mindemellett elképesztő mértékben emelkednek a gyógyszerárak. Akad olyan betegünk, aki 40 millió forintos kezelésben részesül. Egyes betegségekből a betegek kétharmadát meg tudjuk gyógyítani, míg más esetekben a várható túlélés akár 6–10 évvel is megnyúlhat, ami nagy eredmény. Mi orvosok sokat tehetünk a betegekért, ha nem is tudjuk teljesen meggyógyítani őket. Ráadásul háromévenként újra kell tanulni a szakmánkat, többnyire angol nyelven, hiszen újabb és újabb genetikai és molekuláris vizsgálatok terjednek el.

– Amikor kilép a kórházkapun, a betegek búját-baját is elfelejti?

– A betegellátást nem lehet délután 4 órakor letenni. Szörnyű hajnalaim vannak…

– Tudom, hogy voltak harcai az elmúlt időszakban, s azon gondolkodott, hogy feláll. S ezek mindig abból adódtak, hogy a betegeiért és az osztályáért küzdött…

– Most jó helyzetben vagyunk, a vezetéstől mindent megkapunk, amit kérünk, feltételeink biztosítottak. Örülök, hogy kitartottam és itt maradtam…

– Pedig vehette volna a sátorfáját, a nagyvilág tárt karokkal fogadta volna. Német felesége fogorvos. Nem volt hozzá bátorsága, hogy a nehézségek miatt váltson? Lehet, hogy más ezt tette volna…

– Ez nem bátorság, hanem döntés kérdése. Családom valamennyi tagja német állampolgár. A döntést évtizedekkel ezelőtt meghoztam. Amikor megházasodtam, kikötöttem: bármi történjék ebben az országban, s az egészségügyben, én nem megyek el. Magyar vagyok, itt a helyem. Döntésemet nem bántam meg.

– Jelenleg milyen kutatásban vesz részt?

– Ötszáz súlyos szívbeteget vizsgáltunk meg hematológiai szempontból, s eredményeinket a világon elsőként közöljük majd. Egy koppenhágai csapattal dolgozunk együtt, s kutatásaink rávilágítanak az érrendszeri betegségek hátterére. Olyan molekuláris eltéréseket vizsgálunk, amelyek felelősek az érbetegségekért, melyek jelentős százalékáról kimondható, hogy hematológiai betegség része.

– A hippokratészi eskün kívül mi az orvosszakmai ars poeticája?

– A rendelőbe belépő beteg ránk bízza az életét, amelyből mindannyiunknak egy van. Mi vagyunk érte a felelősek. Mindenkor ezt kell szem előtt tartanunk.

– Mi szükséges ahhoz, hogy leeresszen, s töltekezzen?

– Egy hátizsák. Benne ásványvíz, kés, egy pulóver, s irány a Zselic. Nem tagadom: beleszerelmesedtem.

– S kivel indul?

– Többnyire egyedül. Járom és csodálom a tájat. Ez az igazi hobbim, amely pihentet.