– Párommal valamint 9, 13 és 14 éves gyerekeinkkel jelentkeztünk a Modern Gyárak Éjszakája Programra – mondta Ambrus Péter minőségbiztosítási mérnök, a Kaposvári Videoton munkatársa. – Szeretnék megnézni, hogy hol dolgozom, s milyen egy gyár belülről. Ráadásul a nyolcadikos fiunk pályaválasztás előtt áll, s hasznos lehet, ha testközelből látja, hogy miként működik a vállalat. Tavaly kifejezetten tetszett nekik ez a program, s ezért jelentkeztek most is. S azoknak is érdekes lehet a rendezvény, akiktől távol áll a gyártási terület, ám most megláthatják, hogy egy-egy termék mennyi apró részfolyamatból áll össze egészen addig, amíg a vevő a boltban találkozik a készáruval.

A Videoton Marcaliban és Kaposváron pénteken hatodszor adott otthont a Modern Gyárak Éjszakája programnak. Ebből az alkalomból 2018 óta nyitják ki a gyárkapukat, s pénteken összesen 38-an regisztráltak. Az érdeklődők megismerhették a véralvadás analizáló szerelőterületet, s a fényepillátor valamint a borotvatöltő és tisztító berendezések szereléséből is ízelítőt kaphattak a látogatók. Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója érdeklődésünkre azt mondta: a rendezvényre olyanok is jelentkeztek, akik nem a cégnél dolgoznak, de érdekli őket, hogy mi zajlik a gyárkapun belül. A vendégek bepillantást nyernek a technológiába, megismerik a munkakörnyezetet, s személyes benyomást szereznek.

– A szakmai utánpótlás szempontjából is hasznos lehet a program - hangsúlyozta. - Előfordult, hogy valaki részt vett a korábbi Modern Gyárak Programja rendezvényünkön, s utána hozzánk jött dolgozni. Cégünk fogadja az új munkatársakat, most villamos, illetve gépészmérnök, továbbá termelésvezető és vámügyintézőn kívül finommechanikai szerelő jelentkezését is várjuk.

Büttner: fontos a vállalati kultúra is

A nagyatádi Büttner Kft nyolcadszor csatlakozott a rendezvénysorozathoz, s 25 érdeklődőre számítottak. Büttner Tamás ügyvezető azt mondta: a CNC-gépkezelő, a Cad-Cam technológus valamint a gépi forgácsolók mellett jelenleg szerszámkészítőket is felvennének. Cégüknél alapvetően jó a szakember-utánpótlás, 20 éve foglalkoznak duális képzéssel, s nagy figyelmet fordítanak a pályaorientációra is.