A piacvezető Lidl Magyarország tavalyi, úttörő kezdeményezését folytatva ezúttal sem nyitja ki üzleteit december 24-én – közölte hétfőn a társaság. A vállalat célja, hogy minden munkavállalójuk nyugodtan készülődhessen, és szeretteik körében tölthesse az egyik legnagyobb keresztény ünnepet, a szenteste napját. Az áruházlánc vásárlóiról sem feledkezik meg, őket december 23-án meghosszabbított nyitva tartással várják majd országszerte.

December 24-én nem tudunk banánt sem venni a Lidl-ben Fotóillusztráció : Lang Róbert

Az élelmiszeripari szektorban legnagyobb forgalmat bonyolító Lidl Magyarország tavaly, a kereskedelmi dolgozók érdekeit szem előtt tartva és a kormányzati törekvésekkel összhangban döntött úgy először, hogy szenteste napján zárva tart - tájékoztatott hétfőn a társaság. Azt is közölték: az áruházlánc tapasztalatai alapján az intézkedés nem csak a munkavállalók körében aratott nagy sikert, de vásárlóik többsége is üdvözölte azt. Ráadásul több nagy kereskedelmi hálózat is követte a Lidl példáját, amely példaértékű összefogásnak bizonyult.