Mindazok, akik a gondoskodást választják hivatásuknak, elajándékoznak az életükből egy darabot azoknak az embereknek, akiknek a problémáján, életén osztoznak, bajával törődnek. A közelmúltban elhunyt Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének hitvallását idézte Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár tegnap Berzencén, a 45 éves Nefelejcs Idősek Otthona születésnapján. Az államtitkár arról is szólt, hogy a berzencei lakókon kívül több mint 150 ezer honfitársunk részesül idősellátásban, melyre 260 milliárd forintot fordít a központi költségvetés.

Nagy szükség van rájuk

Az emelkedett hangulatú eseményen maguk az ellátottak is színpadra léptek, s az intézményi dolgozók is megmutatták: milyen szellemi-intellektuális-kulturális-művészeti többletet képesek becsempészni a mindennapokba. Éppen azért, hogy szebb és teljesebb legyen a világ. Azoké is, akiknek szociális otthonban peregnek óráik, napjaik, heteik, s akik valóban az OTTHON melegét és komfortját érzik egy-egy intézményben. Merthogy ez a kiemelt cél. Somogyban is.

Nekünk, akik még aktívak vagyunk, és korunknál, illetve sérülésüknél fogva nem kényszerülünk idősotthoni, szociális ellátásra, jó ezt látni, hiszen valljuk be, ha akarjuk, ha nem: mindannyian potenciális otthonlakók leszünk egyszer. Ha a családunk nem képes gondoskodni rólunk – s ez bármikor előfordulhat –, mindenképpen. Ezért kell(ene) minél több olyan személy, aki érti a szeretet szavát, van képe az öregkori elbutulásról, nem viszolyog az idős embertől, nem fordítja el a fejét, ha sérültet lát, s már most arra készül: életének egy darabját odaajándékozza másoknak.