ovábbi fontos elemei a teljes gabonák is, mint például a hajdina, a bulgur vagy a quinoa (más néven rizsparéj); illetve a hüvelyesek, a lencse, a csicseriborsó, vagy a babfélék. Ezek a köretek magas rost, vitamin, ásványianyag és növényi fehérje tartalommal bírnak.

A mediterrán típusú étrendben megjelennek az olajos magvak is - például a dió vagy a mandula -, amelyekből naponta akár 25-30 grammot is érdemes elfogyasztani, hiszen nagy mennyiségben tartalmaznak telítetlen zsírsavakat. Szintén magas telítetlen zsírtartalmú, és a mediterrán étrend alapja az extraszűz olívaolaj, melyet hidegen, salátákkal, köretekkel érdemes fogyasztani.

A szárazabb húsok és a zsírosabb halak szintén részei a mediterrán konyhának, ez utóbbiak különösen fontosak omega-3 zsírsav tartalmuk miatt, ami bizonyítottan jótékony hatással bír a szív- és érrendszerre. Sajnos, a statisztikák szerint a magyar lakosság évente mindössze 6,7 kiló halat fogyaszt, miközben az Európai Unióban az éves halhúsfogyasztás 23 kg/fő (2022)¹. A legtöbb európai ország étkezési ajánlásában szerepel, hogy hetente egyszer, de inkább kétszer érdemes zsíros tengeri halat fogyasztani.

A különféle fűszerek adják a mediterrán étrend lelkét, és ezek segíthetnek abban is, hogy a szív- és érrendszerre káros, túlzott sófogyasztást mérsékeljük, helyettesítsük. A friss zöldfűszerek, mint a petrezselyem, a koriander, rozmaring vagy kapor vitamintartalma is jelentős. A gyömbér, a kurkuma, vagy a fokhagyma pedig a gyulladáscsökkentéshez is hozzájárulhat.

Ugyanakkor a táplálkozás területén is kiemelten fontos az egyéni adottságok figyelembevétele. Számos esetben jelentkezhet gyógyszer-étel kölcsönhatás, ami befolyásolhatja az orvos által felírt gyógyszer hatékonyságát.²