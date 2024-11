Biztosan tátva maradt a szája annak az idős férfinek, aki a műfogsorát beleejtette a vécébe néhány évvel ezelőtt. Szerencsétlenségére miután végzett a dolgával, leöblítette a vécét, mű rágószerve pedig elindult elképesztően hosszú, több kilométeres kalandos útjára. Miután az idős férfi észlelte, hogy fogsora hiányzik a szájából, felhívta a kaposvári szennyvíztelepet, hogy megtudja megtalálták-e a műfogsort.

A szennyvízben talált műfogsor biztosan nem volt ennyire elképesztően tiszta Forrás: Shutterstock

Elképesztően nagy utat tett meg a műrágószerv

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. tájékoztatása szerint, az idős férfi lakásától körülbelül 4,2 kilométert kellett megtennie a műfogsornak. Ez idő alatt különféle átmérőjű gravitációs csatornákban kalandozott a rágószerv, majd egy átemelő szivattyún keresztül nyomottan még körülbelül 3,5 kilométert. Ez alapján a bejelentőnek nem adtak túl sok reményt arra, hogy meglesz a műfogsor. De szinte csoda történt. A bejelentés napján az egyik dolgozó éppen a szennyvíztelepi rácskonténer mellett állt, amikor abba belepottyant egy műfogsor. Az evéshez elengedhetetlen eszközt a munkások megkeresték, majd visszaadtak a tulajdonosának. A KAVÍZ-nél később megtudták, hogy az idős férfi egészségi állapota miatt nem tudtak mintát venni az új műfogsorhoz. Azonban a szennyvízben megtalált rágószerv alapján a fogtechnikusok könnyen tudtak egy másikat készíteni.

Az építőipar is bőven ad munkát a szennyvíztelep munkatársainak

A szennyvízhálózatba vélhetően naponta kerülnek oda nem illő szilárd anyagok vagy tárgyak. Ezeket jellemzően építési, vagy bontási törmelékek, nedves törlőkendők, ruhaneműk, és egyéb takarításból származó anyagok teszik ki. A csatornatisztításkor elképesztően nagy mennyiségben találnak kávés- és teáskanalat, injekciós tűt, borotvapengét, de kerülnek elő szerszámok, kalapács vagy csatorna tisztító spirál is. Extrém felfedezésnek számít az is, amikor a városi végátemelőbe szarvasmarhabőr, őztetem került, és találtak kecske-, valamint nyúlfeldolgozásból származó hulladékot, rókatetemet is.

A KAVÍZ Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy a szennyvízhálózati rendszer akkor működik optimálisan, ha a lefolyóba csak az kerül bele, aminek ott a helye. A társasházak földszinti lakói közül sokan már megtapasztalták, mit jelent, amikor a szennyvíz keresi az útját, ám az csak visszafelé tud folyni.