Évente 50-60 eset hozható összefüggésbe az adventi koszorúval. Ha nincs a gyertyák alatt fém alátét, amint leég a gyertya, meggyullad a koszorú is, és ha nem észleljük időben a tüzet, a lángok a bútorokra, majd a szobára is átterjednek. Akár vásárolunk, akár magunk készítjük az adventi koszorút, ügyeljünk rá, hogy a gyertyák alatt legyen gyertyatüske. Ha nincs ilyen, inkább ne gyújtsuk meg gyertyákat. A koszorút olyan helyre tegyük, ahol nincsenek éghető tárgyak és anyagok, az égő gyertyát pedig egy percre se hagyjuk felügyelet nélkül.

A karácsonyfának szánt fenyőket jóval a megvásárlás előtt kivágják, így a fűtött lakásban hamar kiszáradnak. Egy kiszáradt fenyő olyan jól ég, hogy ha egy ponton meggyullad, néhány másodperc és az egész fa, nem sokkal később pedig a környezete is lángokban áll. Késleltetni tudjuk a fenyő kiszáradását azzal, ha díszítésig egy vödör vízben tároljuk, illetve vannak olyan fenyőtalpak is, amelyekben vízben áll a fenyő. Így magasabb a nedvességtartalma és nehezebben gyullad meg. A karácsonyfát fűtőeszköztől és más hőforrástól legalább másfél méterre tegyük. Ne díszítsük gyertyákkal, csillagszórókkal, hagyományos izzójú fényfüzérekkel, inkább LED égősort tegyünk rájuk, és ezt is kapcsoljuk ki éjszakára.

Ne használjunk silány minőségű, hibás, piacon, vagy aluljáróban vásárolt fényfüzéreket, égősorokat, karácsonyi díszkivilágítást. Amelyik terméken van CE jelölés, az megfelel az uniós biztonsági előírásoknak, és tűzvédelmi szempontból is biztonságosabb. Külső helyen csak kültéri fényfűzért használjunk dekorációként. Ha a díszkivilágítás sérült, megtört a vezetéke, vagy a hosszabbítónk hibás, eldeformálódott, megolvadt, akkor ne használjuk, mert csak idő kérdése, hogy mikor okoz tüzet. Ha hosszabb a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító, mint amilyenre szükségünk van, akkor is ki kell fektetni. Ha összetekert állapotban helyezzük feszültség alá, felforrósodik, majd meggyullad. Az égősorok vezetéke ne kerüljön asztal vagy szék lába alá, ne pakoljunk rá tárgyakat, mert megsérül és tüzet okozhat.