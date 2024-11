Szép állat az asszonyi állat,/Szép és veszedelmes – írta egykor Petőfi, de a női nemről, mint asszonyállatról már a Bibliában is olvashatunk. A kezdetben alárendelt szerep azonban némileg megváltozott, s a nő az idők folyamán – köszönhető az emancipációnak – fokozatosan lett az erősebbik nemmel egyenrangú fél. Hogy mindez jót tett-e férjnek, családnak, arról érdemes lenne megkérdezni az érintetteket, főleg, hogy egyre több házasságban az erős akaratú feleség hordja a nadrágot.

Tény, hogy a kezdeti, férfialapú társadalom nehezen hagyta-hagyja, hogy a teremtés koronái között elvegyüljenek a nők, pedig nem ártana. Már csak azért sem, mert a hölgyeknek – állítólag – sokkal megosztottabb a figyelmük, mint a férfiaknak, érzékenyebbek, kedvesebbek, emberségesebbek, így valóban akad köztük kiváló vezető. Meg katonai diktátorként működő is, amely visszatetszést vált ki a beosztottakból és a családtagokból is. Említhetném ugyanakkor a politikai életet, de a tudomány világát is, és még számtalan területet, ahol fontos lenne, hogy még több nő kapjon szerepet, mivel – tagadhatatlan –, mást és másként látnak, mint mi, férfiak. S ez nem dehonesztáló a férfi nemre, főleg, ha ténykedésükkel, kiemelkedő szerepvállalásukkal maradandót alkotnak. Merthogy minden képességük megvan rá.

Akkor van baj, ha az önmegvalósítás, az önkiteljesedés a család elhanyagolásával, negligálásával jár, hiszen így sérül a párkapcsolat, sebződik a gyerekkor. Egy bizonyos: vátesz sorsú nők nemcsak régen, hanem a XXI. században is megtalálhatók környezetünkben, akik életüket teszik fel arra, hogy megváltoztassák, mi több, emberarcúbbá és élhetőbbé tegyék e forrongó, hitehagyott, alapjaiból rég kibillentett világot.

Én hiszek a nőkben; akkor is, ha egykor asszonyi állat volt a nevük. De ne viseljenek kalapot! Arra itt vagyunk mi!