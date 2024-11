Varga Mihály elmondta, hogy az önkormányzatok állami támogatása az idei 1050 milliárd forintról 1266 milliárd forintra növekszik 2025-ben. Ezen felül több tízmilliárd forint bértámogatást is biztosítanak a települések számára. A tárcavezető kiemelte, hogy az elmúlt évtizedek gazdaságpolitikai intézkedései megerősítették az önkormányzatok pénzügyi helyzetét. – 2010 óta az önkormányzatok iparűzési adóbevétele közel háromszorosára emelkedett, és ezt a pozitív trendet sem a Covid-járvány, sem a háború nem tudta megállítani – fogalmazott.

A rezsivédelmi intézkedések fenntartása továbbra is kulcsfontosságú

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a kormány 2025-ben is garantálja a szükséges forrásokat, biztosítva ezzel az önkormányzatok megemelkedett rezsiköltségeinek fedezését. A szolidaritási hozzájárulásról szólva a miniszter elmondta: – Egyetlen település sem szenvedhet hátrányt földrajzi elhelyezkedése vagy gazdasági adottságai miatt. Az idei évben 848 tehetősebb önkormányzat fizetett szolidaritási hozzájárulást, amelyből közel 1250 település részesült támogatásban. Ez az egyenlőség biztosítása mellett hozzájárul a kisebb települések biztonságos működéséhez. A kormány célja, hogy a következő években 3 és 6 százalék közötti gazdasági növekedést érjen el. Ez az önkormányzatok számára is kedvező hatásokkal jár, hiszen a növekedő adóbevételek szélesebb mozgásteret biztosítanak a települések számára.

A találkozón Varga Mihály és Szita Károly egyetértettek abban, hogy a központi kormányzat és az önkormányzatok szoros együttműködése továbbra is kulcsfontosságú a gazdasági és társadalmi stabilitás fenntartása érdekében. Az új költségvetési intézkedések így nemcsak a jelenlegi kihívások kezelésében segítenek, hanem a hosszú távú fejlődést is támogatják.