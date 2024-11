Leginkább állami és egyházi iskolákban tanulhatnak a fiatalok Somogyban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint, a 2023-2024-es tanévben 128 intézményben zajlott általános iskolai képzés. Ez 17-tel kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt. Az elmúlt években több falusi iskolát is bezártak azért, csökkenő gyermeklétszám miatt, „elfogytak” a fiatalok. Vannak azonban olyan intézmények, ahol szinte változatlan a létszám és folyamatosan biztosított az utánpótlás.

A falusi iskolákban több figyelmet kapnak a tanulók Fotó: Lang Róbert

A hetesi Somssich Imre Általános Iskola népszerű a szülők körében. A helyi és könyékbeli települések diákjai mellett, kaposváriak is járnak az intézménybe. Papp-Laczó Zita, az iskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, az alacsony létszámú osztályok miatt személyre szabott oktatást tudnak kínálni. Nagy hangsúlyt fektetnek a Meixner-módszerű tanításra, mellyel lehet, hogy később tanulnak meg írni és olvasni a gyerekek, viszont aki diszlexiával, diszgráfiával fenyegetett diákoknak könnyebbé válik a helyzete.

– Az alacsony létszámú 10-15 fős osztályokban sokkal több figyelem jut a gyerekekre, mint 30 fő esetén, ezáltal, ha valaki lemarad a tanulásban, akkor rá sokkal jobban oda tud figyelni a tanító – mondta Papp-Laczó Zita. – Nyilván, ha valaki ügyesebb, akkor előbb észre lehet venni, hamarabb elkezdődhet a tehetséggondozás – tette hozzá az igazgató.

Papp-Laczó Zita arról is beszélt, a hetesi iskolában is tudják biztosítani a gyerekeknek azokat a programokat és szabadidős tevékenységeket, mint Kaposváron. Táncoktatás zajlik az intézményben, sportolási lehetőséget kínálnak, színházba és úszásoktatásra viszik a gyerekeket. Az iskolában voltak és vannak is kiemelt tehetségek. Két éve az egyik matekzseni tanuló az országos matematika versenyen dobogós lett.

– Olyan eredményeink vannak, melyek azt igazolják, hogy az alacsony létszámú csoportos oktatásnak, és a vidéki iskolának van létjogosultsága – hangsúlyozta az igazgató.