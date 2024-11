Az új előadás sorozat elindításáról Molik Edit nyugdíjas óvodavezető beszélt, aki Kaposváron már sikeresen szervezett hasonló programokat. Ezután a megyés-főpásztor kötetlenül beszélt életéről, családjáról, valamint papi pályájáról. A hallgatóságnak elmondta, hogy a hitbéli állhatatosságát a családjából hozta. Édesapja az ő keresztelésénél vállalta, hogy a fiát a hitben fogja nevelni, tehát feltétel nélkül bízott Istenben, és még akkor is beíratta a hittanra, amikor a kommunista hatalom ezt nem nézte jó szemmel. Sőt emiatt a család és ő maga is hátrányt, megaláztatást szenvedett. Mindezek ellenére ez a Jóistenbe vetett bizalom vezetett el ahhoz, hogy végül felvették a győri bencésekhez. De még ezek után is sok megpróbáltatás következett, sőt akadályokba ütközött, hogy pap legyen, ám Isten mindig küldött jeleket, embereket, akik átsegítették a nehézségeken, csak fel kellett ismerni őket.

Feljelentették a püspököt, mert mozgássérülteket ápolt

Fotó: Kiss Kálmán

Varga László kihangsúlyozta, hogy mindig a istenre bízta magát, hagyta, hogy a Szentlélek munkálkodjon benne. Megtanulta, hogyan hallgassa a csendet, mert ha az ember képes csendben lenni, akkor oda tud figyelni Istenre. Papként a Jóistentől kapott bizalmat, s ő ezt úgy kamatoztatta, hogy például somogysámsoni plébánosként mozgássérülteket ápolt, gondozott a plébániáján. Az ottani egyházközség tagjai viszont ezt nem nézték jó szemmel és feljelentették a püspökénél. A kommunista tanácselnök viszont megdicsérte, hogy van, aki a szegényekkel is foglalkozik. A püspök kihangsúlyozta, hogy nem politizál, és nem is kötődik pártokhoz. A mindennapi életét az Istenbe vetett feltétlen bizalom és csend határozzák meg főpásztori munkája során.