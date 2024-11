Hosszú huzavona, találgatás és lebegtetés után hétfőn végre hivatalosan is kiderült, biztosan nem rendezik meg jövőre a Balaton Soundot. Nem csak Zamárdiban nem, de sehol máshol a tó környékén. Zamárdiban már az idei fesztivál zárása után tudni vélték, hogy a somogyi kisvárosban biztosan nem rendezik meg az európai szinten is ismert és kedvelt könnyűzenei programsorozatot a jövő nyáron. Hétfőn a Balaton Sound szervezői a közösségi oldalukon közölték: egy évre biztosan pihenőre mennek, Balaton Sound nélkül maradunk 2025-ben. Noha „az éjjel soha nem érhet véget”, úgy látszik, 17 év után most lezárult egy fejezet a Balatonnál.