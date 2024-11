Munkaerőhiány 20 perce

Már a teheneket is filippínók fejik, a faluban nem volt jelentkező a munkára

Az ipari üzemekben már megszoktuk a vendégmunkások jelenlétét, de az meglepő, hogy egy somogyi tehenészetben is Fülöp-szigeteki dolgozók gondozzák a szarvasmarhákat. Már a teheneket is filippínók fejik Homokszentgyörgyön, sőt, a faluban is élnek.

Kovács Gábor László Kovács Gábor László

A homokszentgyörgyi Petőfi utcában szinte minden portát dühösen ugató kutyák védenek, csak azt nem, ahol a filippínó vendégmunkásokat szállásolták el. Nem tudnak magyarul, de nagyon jólneveltek, ha kell, egyetlen nap alatt 15-ször is köszönnek, hogy „szia”! – mondta róluk a szomszédasszony, Serdültné Kuti Mária. Már a teheneket is filippínók fejik Homokszentgyörgyön. Baj nincs velük, engem nem zavarnak. Biztosan azért kellenek ide, mert a falubeliek közül sokan nem akarnak dolgozni, és érezhetően kiöregedőben a község. Nyugdíjas vagyok, korábban Kaposváron dolgoztam, a napi 8 óra munkaidőért 12 órán át voltam távol az otthonomtól... A munkaadók a Petőfi utcában vettek egy épületet, azt alakították át szállásnak. Jelenleg hat filippínó lakik ott. – A faluban ezek szerint nem volt jelentkező, mert biztosan meghirdették az állást, vagy a jelentkezők nem voltak elég képzettek – mondta Czinke János polgármester. – Talán az is közrejátszik, hogy a külföldi vendégmunkások alacsonyabb bérért is elvállalnak munkákat. A Petőfi utcai ház udvarán kerékpárok álltak, a kerítésen a mosott ruha száradt. Az épületben jól befűtöttek, a Fülöp-szigetekiek láthatóan nehezen viselik a novemberi hideget. Egy apró teremetű fiatalember mezítláb sietett elénk, és szívélyesen beinvitált. A magyarok, a vidéki emberek kedvesek, tiszteljük őket! – mondta Justine Neil Delgado, miközben társai bólogattak. – A munka nehéz, de nem okoz gondot. Azért elfáradunk, aztán sokat pihenünk a szálláson, nem megyünk sok helyre a faluban. Munkaközvetítő hozta a filippínókat Homokszentgyörgyre A Fülöp-szigeti munkavállalók egy munkaközvetítőn keresztül jutottak el a homokszentgyörgyi tehenészetbe, erősítette meg a Bos-Frucht Agrárszövetkezet elnöke. – Nem találtunk olyan embert vidéken, akik eljött volna télen-nyáron megbízhatóan dolgozni – mondta Egyed Barna. – Mert egy állattartó telepen az év 365 napján gondozni, etetni, itatni, almolni az állatokat. Ezen kívül az állategészségügyi kezeléseket protokoll szerint végrehajtani, és a fejések is meghatározott időben történnek. Bár Homokszentgyörgy vidéki település, mégis kevés a fiatal, tettrekész munkaerő, a motivált, dolgozni szerető ember, aki az állattenyésztésben akar munkálkodni. A homokszentgyörgyi telepen 700 holstein-fríz szarvasmarhát tartanak, és 600 hektáron gazdálkodnak. Egyed Barna hozzátette: a hat Fülöp-szigeteki vendégmunkás közül több mint a felének volt már állattenyésztési előképzettsége más országból, tehát nem volt idegen nekik az ilyen munka.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!