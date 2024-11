Az Oktatási Hivatal (OH) adatai szerint idén kevesebb, mint 40 ezren tettek sikeres nyelvvizsgát, ami jelentős csökkenés az előző évekhez képest, amikor évente több mint 50 ezer diák regisztrált a nyelvi vizsgákra. Az országos adatok mellett régiós lebontásban is megfigyelhetőek a bekövetkezett változások. Nyugat-Magyarország különösen érintett: itt idén mindössze 14 351-en tettek nyelvvizsgát, míg az elmúlt években gyakran meghaladta a szám a 20 ezret. A csökkenő tendenciát különböző tényezők indokolják. A változó igényekre reagálva felnőttképzési tanfolyamokat indítanak az oktatási intézmények. Tormáné Hosszú Ivett, egy kaposvári nyelviskola vezetője úgy véli, hogy a középiskolákból érkező diákok általában jó alaptudással rendelkeznek, és nem igényelnek hosszas felkészítést egy nyelvvizsga megszerzéséhez. Bár a diploma megszerzéséhez már nem kötelező a nyelvvizsga, a munka világában továbbra is elvárás a nyelvtudás. Hozzátette: Kaposváron nem tapasztalunk drasztikus csökkenést a vizsgázni vágyók számában.

Sok fiatal véleménye szerint a nyelvvizsga papíralapú értékelése már nem tükrözi a valódi nyelvtudást. A 24 éves Csenge, aki a közeljövőben fejezi be felsőoktatási tanulmányait, kiemelte: A munkaerőpiacon a nyelvvizsga mint papír elveszítette jelentőségét, mert azok a munkáltatók, akiknek fontos a valódi nyelvtudás, saját rendszeren keresztül mérik dolgozóikat. Hozzátette, hogy a modern munkahelyeken, például marketingcégeknél nem a nyelvtani tudás, hanem az ügyféllel való hatékony és figyelemfelkeltő kommunikáció a legfontosabb.

A nyelvvizsgák iránti csökkenő érdeklődés komoly kihívást jelent a nyelvoktatás számára, ugyanakkor a munkaerőpiac igényei új lehetőségeket is nyithatnak, amelyek középpontjában a valódi nyelvtudás áll. Az elkövetkező években érdemes figyelemmel kísérni, hogyan alakul a nyelvvizsgák népszerűsége és milyen hatással lesz ez a nyelvoktatásra és a munkaerőpiacra hazánkban.



Elmúlt évek régiós nyelvvizsga adatai

A nyugat-magyarországi régiót tekintve az elmúlt négy évben kétharmadára csökkent a nyelvvizsgázók száma. A 2020-as évben összesen 20 808 sikeres letett vizsga volt, egy évvel később, 2021-ben még ennél is többen, 21 267-en értek el sikeres eredményt. A 2022-es év számít a legjobbnak, ugyanis akkor 22 101 nyelvvizsgával zárta az évet a nyugati régió. 2023-ban kezdődött a visszaesés, ekkor már az előző esztendőhöz képest körülbelül 4 ezerrel kevesebb bizonyítványt osztottak ki. Minden év tekintetében az angol volt a legtöbbek által választott nyelv, majd ezt követte a német. A francia, olasz, spanyol és orosz nyelvek voltak még azok, amiket egyre többen választják idegen nyelvnek.