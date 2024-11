Hideg Ádám, a mindössze 16 éves kaposvári autóversenyző új szerepben mutatkozott be: csatlakozott Wéber Gábor és Nagy Dani kommentátori csapatához, és együtt közvetítették az interaktív második szabadedzést. Bár még csak most kezd belekóstolni a közvetítés világába, fő fókuszában továbbra is az autóversenyzés áll.

Hideg Ádám forma 1-et közvetít Fotó: MW

Egy Forma 1 -es álom válhat valóra a következő években

Hideg Ádám jelenleg a Forma 4-es bajnokságban versenyez, és nem titkolt célja, hogy 2029-re a Forma 1 mezőnyéhez csatlakozzon. Ha sikerülne elérnie álmát, ő lehetne az első magyar pilóta 20 év után, aki a száguldó cirkuszban képviselné hazánkat.

A fiatal tehetség nemcsak a pályán mutatkozik ígéretesnek, hanem a szakkommentátori munkában is. Tapasztalata és versenyzői szemlélete friss perspektívát hozhat a közvetítésekbe, miközben szurkolói továbbra is bíznak abban, hogy egy nap a Forma 1 rajtrácsán láthatják majd.

Hideg Ádám története motivációt jelenthet a hazai motorsport fiatal rajongói számára, és reményt adhat arra, hogy a magyar versenyzők ismét szerves részei legyenek a nemzetközi autósport élvonalának.