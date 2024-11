Az első ilyen esetek 2004/2005 tele környékén kezdtek megjelenni, azóta pedig szinte minden évben megfigyelhetőek az áttelelő gólyák.

Áttelelő fehér gólyák Fotó: Orbán Zoltán

Miért maradnak itthon a gólyák?

Itthon maradásuk nem betegség vagy sérülés eredménye, hanem a természetes alkalmazkodás része, ugyanis ők kevésbé érzik kockázatosnak az otthon maradást, mint a hosszú, akár 18 000 kilométeres vándorutat. A klímaváltozás és a telek enyhébbé válása is hozzájárulhat ehhez a viselkedéshez. A fehér gólyák rendkívül változatos étrendjüknek köszönhetően a téli időszakban is képesek táplálékot találni. Hómentes területeken, például gyepeken és szántókon vadásznak kisebb emlősökre, mint az egerek és pockok. Ha mégsem találnak elegendő táplálékot, akár egy nap alatt elérhetik a mediterrán területek enyhébb klímáját.

Fontos kiemelni, hogy az áttelelő gólyák általában nem szorulnak emberi segítségre. Meleg helyen való átteleltetésük felesleges, etetésük pedig több kárt okozhat, mint hasznot. Az egészséges gólyákat legegyszerűbben röpképességük alapján lehet megítélni. Ha egy madár napokon át földön tartózkodik, és nem található számára táplálék, lassan közelítve ellenőrizhetjük, hogy képes-e repülni. Probléma esetén a legjobb, ha a helyileg illetékes nemzeti park őrszolgálatához fordulunk. Ugyanakkor ügyeljünk arra, hogy a madarak zavarása negatívan hathat az áttelelésükre, ezért felesleges beavatkozás nélkül hagyjuk őket békén.

Az itthon maradó fehér gólyák esete nem egyedülálló: hasonló viselkedés figyelhető meg más madárfajoknál is, például a kócsagok, gémek vagy a barna rétihéják esetében.