A legfrissebb adatok szerint Somogyból az idén szeptember végéig kettő, októberben öt eseményhez kapcsolódóan érkeztek minták.

– A gombaszedést annak idején a nagyapám szerettette meg velem, akivel Lad és Homokszentgyörgy közelébe jártunk gyűjteni – mondta a kaposvári Böröczi Csaba. Csak az volt a probléma, hogy jó ideig 3-4 fajtát ismert, s tudta, hogy ez kevés, így 2010-ben gombaszakellenőri tanfolyamot végzett Budapesten. Bár pályát nem váltott, de manapság is hetente egy-két alkalommal kijár az erdőbe.

Aki gombát szed, az feltétlenül keresse fel a szakértőt!

Böröczi Csaba hangsúlyozta: akik gombát szednek, azok feltétlenül keressék fel a gombaszakértőt. Lényeges tudni, hogy egyes mérgező gomba fajták csak napok múlva fejtik ki hatásukat. Azt mondta: mivel hosszú volt idén a forró nyári szezon és a szokásosnál később érkezett a kiadós esőzés, ezért a gombaszezon elhúzódik. S fontos, hogy a gyűjtők a szakembernél bevizsgált gombát megfelelően tárolják, s használják fel az ételkészítéskor.

A Nébih 2023-ban 106 esemény kivizsgálásában vett részt, ebből hat eset érintette Somogy vármegyét. 2024-ben eddig 170 esemény volt, ebből hét eset Somogyban. Kérdésünkre – miszerint nagyjából hányszorosára nőtt az idei gombaszezonban a gombamérgezési események száma hazánkban, illetve Somogyban – az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal közölte: 2024-ben januártól szeptemberig a Nébih 63 eseményhez kapcsolódóan kapott mintát az egészségügyi ellátó intézményektől, ez havonta átlagosan hét eseményt jelent. Októberben már több mint 70 esemény történt, ami október 24-ig száz fölé emelkedett.– Tapasztalataink szerint októberben jellemzően magasabb az eseményszám, az idei évben azonban sajnálatos módon kiugrónak mondható, ami indokolttá teszi a figyelemfelhívást – derült ki a Nébih tájékoztatójából.

Arról is beszámoltak: a legtöbb mérgezési esetet okozó két faj jelenleg a nagy döggomba és a világító tölcsérgomba. A galócák közül szinte minden faj megtalálható: a gyilkos galóca, a légyölő galóca, a párducgalóca, a citromgalóca, de más mérgező nemzetségek fajai is nagy számban fordulnak elő az erdőkben: susulykák, mezei tölcsérgombák. Utóbbiak és a feny­ves sisakgomba igazi előfordulási szezonja csak most következik.