Hasonló a hasonlónak örül – tartja egy latin közmondás, amelynek igazságtartamát a sorstársak nap mint nap megtapasztalhatják. A szakemberek szerint egymás társaságában még a legsúlyosabb betegségek is könnyebben elviselhetők. A mozgáskorlátozottak boglári csoportja sokat tesz azért, hogy tagjaik néhány órára minden gondjukat-bajukat elfelejthessék, mint ahogy ezt a célt szolgálta a városi művelődési házban a hét végén megtartott évzáró összejövetel is. A rendezvényen Papp Lajos csoportvezető tájékoztatott az idei év történéseiről, majd Káplán György énekművész, a Magyar Kultúra Lovagja adott színvonalas műsort a mintegy száz résztvevőnek – anyagi szolgáltatás nélkül. A jó hangulatú előadásban az operett- slágerek és megzenésített költemények között szép versek is elhangzottak, a finom vacsora és a jó zene mellett pedig tartalmas beszélgetésekre is lehetőség kínálkozott.