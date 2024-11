A pihenés, a kikapcsolódás és a fellépések is gyakran Igalba csábítják Szabó Ádámot. A harmonikás szüleivel és feleségével is többször megfordult már a gyógyfürdőben, ahol örökzöld slágerekkel és klasszikus harmonikás dalokkal szórakoztatta a félmeztelen vendégeket. – Különleges a kapcsolatom a fürdőző közönséggel, és nem azért mert félmeztelenek, hanem egyszerűen olyan varázsa van a helynek, ami létrehoz egy nagyon jó atmoszférát – mondta Szabó Ádám. De a gyerekdalokat is szereti.

Szabó Ádám: a gyerekdalok sem állnak távol tőle

A harmonikás mindenhol nagyszerű hangulatot tud teremteni. A közönség nagyon szereti, ez a fellépései számán is jól látszik. Decemberben szinte minden napra jut majd egy koncert. Szabó Ádám szerint, ez köszönhető talán annak is, hogy nemrég szerepelt a Sztárban sztár című műsorban. Mindennapjait azonban nemcsak a fellépések töltik ki, hanem a folyamatos alkotás is. – Felségemmel készülünk karácsonyi dalokkal, és van egy Ady Endre versfeldolgozásunk is, amit még nem adtunk ki, de szeretnék, ha karácsonyra elkészülne – hangsúlyozta Szabó Ádám. – Szeretnék majd a jövőben egy zenekart létrehozni a feleségemmel, és gyerekeknek akarunk zenélni, énekelni. Ez azért is fontos, mert mi is szeretnénk majd gyermeket, és ilyen formában is akarunk foglalkozni vele. A másik szempont, hogy anyukám és a húgom is pedagógus, ezért kitaláltuk, hogy fejlesztő foglalkozásokat is szerveznénk a gyerekeknek a zene segítségével – tette hozzá a harmonikás.

Szabó Ádám arról is beszélt, a gyerekdalok zenéjét és szövegét is szeretnék megírni, sőt a hosszú távú terv az, hogy egy színdarabot írjon a gyerekeknek, melyben neves színészek játszanák el a zenés történetet. – Ez azért fontos számomra, mert belegondoltam, hogy ha szülő leszek, akkor azt lássa rajtam a gyerekem, hogy egy aranyos apuka vagyok, akire úgy nézhet majd fel, mint ahogyan én az apukámra. Érzem, hogy a jövőben a feleségemmel kell a színpadon lennem és a gyermekeknek énekelni – emelte ki Szabó Ádám.

Gyerekdalokkal még nem, de örökzöldekkel újra Igalba látogat a harmonikás

Szabó Ádám bő egy évvel ezelőtt házasodott össze feleségével Jeniferrel. Szinte nincsen olyan perc, hogy külön lennének, mindent együtt csinálnak. – Ez a legtöbb, amit egy ember kívánhat magának, hogy a párjával ilyen jól és boldogságban élhet – mondta a zenész. Szabó Ádám hozzátette, ha ideje engedi, akkor követi a tehetségkutató műsorokat, bár most már nem tudja annyira lekötni a tévés show, mint évekkel ezelőtt. Úgy érzi és látja, hogy a közösségi média és az internet szinte teljesen elnyomja a tévét, bár ő maga nem igazán használja az internetes felületeket. – Egyelőre nem érzem, hogy nekem ezzel foglalkoznom kellene, talán később, most a családalapítás az első – hangsúlyozta. A harmonikással somogyi rajongói hamarosan találkozhatnak majd. Az Igali Gyógyfürdő szilveszteri sztárfellépője ugyanis Szabó Ádám lesz.