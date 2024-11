A hőmérő mínusz 53 fokot mutatott a Tajga környékén

A diktátor halálával időszakos enyhülés következett, a rabok egy része szabadulhatott. Az első magyar rabtranszport 1953 novemberének végén lépte át a magyar határt, ezen a vonaton ült Keményfi Béla is. A végzettség nélküli, testileg meggyötört fiatal férfi átélte a magyar rabok magyarországi beilleszkedésének minden nehézségét. A megbélyegzettséget, a mellőzést, de nagy akaraterejének köszönhetően nem adta fel. Édesanyja halottnak hitte, ezért elő kellett készítenie a kaposvári hazatérést, nehogy a szerető szülő „rosszul” legyen fia látványától. Azonban Kaposváron nem kapott munkát. Először egy budapesti postán dolgozott, majd 1956-ban sikerült leérettségiznie és nagy nehézségek árán az egyetemre is bejutott. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen sok tanulással és sok megpróbáltatással jogi diplomát kapott. Ekkoriban már újból Kaposváron élt és jogtanácsosként tevékenykedett. Munkáját sok esetben társadalmi megbízatásból, ingyenesen végezte. Időközben a Mozgássérültek Somogy Megyei Egyesületének az elnöke lett. Keményfi Béla megbecsült tagjává vált a kaposvári közösségnek, ahol 2013-ban Szabadságért Kaposvárért Érdeméremmel tüntették ki.

Hányatott, de hosszú és példamutató életet adott neki a Gondviselés. Egész életében hitte is és tanúságot tett arról, hogy életben maradását a jó Istennek köszönhette. Olvasva, hallgatva ezt az a sorstörténetet nem is lehet kétségünk efelől… Kovács E.