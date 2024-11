Hosszú éveket kellett várnia a gölleieknek arra, hogy ismét helyben tudják kiváltani a receptjeiket. A régi gyógyszertár 2017-ben zárt be, azóta nem lehetett gyógyszert vásárolni a faluban. A helyieknek a 20 kilométerre fekvő Igalig kellett utazniuk, ha orvosságra volt szükségük. A fiatalabbak könnyebben megoldották az utazást, az idősebbeknek ez már nehezebb feladat volt. Éppen ezért a falugondnok összeszedte a szépkorúak receptjeit, és segített megvásárolni mindenkinek a szükséges gyógyszereket.

– Jól kiépített rendszer volt ez, de már nagyon szerettük volna, ha mindenki helyben hozzájuthat a szolgáltatáshoz – mondta Novák Márk. – Viszonylag egyszerűen ment a tárgyalás a mostani tulajdonosokkal. Egyikük göllei elszármazott, fontosnak látta, hogy ismét legyen patika a faluban. Az újranyitáshoz sok segítséget adtunk. Az egyik önkormányzati épületben, a régi Civil házban egy helyiséget felújítottuk és kiadtuk a patika üzemeltetőinek. Az önkormányzat úgy döntött, hogy elengedni a bérleti díjat, ezzel is támogatva az egyik kaposvári gyógyszertár göllei fiókpatikáját – mondta a falu vezetője.

Az új patika, mely már hónapok óta nyitva van, a környék településein élőknek is nagy segítség. Büssüből és Kisgyalánból is sokan átjárnak Göllére kiváltani gyógyszereiket. A patikában szinte mindenféle termék kapható, de ha valami mégsem, akkor másnapra kiszállítják. A gyógyszerészek a háziorvossal is egyeztettek arról, milyen gyógyszereket szokott felírni a betegeknek, azért, hogy azok a készítmények folyamatosan legyenek a patikában, mely kedd kivételével minden hétköznap nyitva van.

Állandósult a patikák létszáma, 150 településen nincs gyógyszertár

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint Somogyban jelenleg 67 közforgalmi, 36 fiók, valamint 3 intézeti gyógyszertár található. A legtöbb patika Kaposváron van. Szabó Péter a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke megkeresésünkre elmondta, Kaposváron mindig is több gyógyszertár volt annál, mint amennyi lehetne, csaknem 150 somogyi településen viszont egyáltalán nincsen patika. – A települések szerkezete átalakult, ezáltal a patikák száma is változott – mondta Szabó Péter. – Míg a szocializmusban területalapú ellátásban gondolkodtak és minden kis településen létrehoztak egy patikát, a rendszerváltás után nagyon sokat bezártak. Volt egy időszak, amikor a fizetőképes kereslet miatt viszont sok magángyógyszertár nyílt azokon a településeken, ahol az megérte. Egy jó ideje azonban állandósult a patikák létszáma, és nagyon ritka, ha valahol nyitnak egyet – tette hozzá a gyógyszerészi kamara somogyi elnöke.

