Havazás Somogyban: az elmúlt 30 év legemlékezetesebb hóhelyzetei

Somogy megye nemcsak a gyönyörű tájairól és természeti értékeiről ismert, hanem az időjárás különleges változékonyságáról is. Az elmúlt 30 évben több olyan havazás is volt, amelyek markánsan beírták magukat a helyiek emlékezetébe, nemcsak a havak mennyisége, hanem a következmények és a közlekedési nehézségek miatt is.

Az elmúlt három évtized különleges havazásai nemcsak a közlekedést, hanem a mindennapi életet is komolyan befolyásolták. A hófúvások, az elakadt járművek, az áramkimaradások és a hóeltakarítási problémák minden esetben jelentős kihívást jelentettek a helyi hatóságoknak és a lakosságnak egyaránt. Akadtak olyanok, akik kifejezetten élvezték a havazást Fotó: Lang Róbert A fiatalabb generációk már nem is tudják milyen egy igazi havazás Manapság már nem nagyon tapasztalhatunk rendkívüli hóhelyzeteket, nem zárnak be az iskolák mert járhatatlanok az utak, ezért kicsit felelevenítettük, hogy milyen havazások voltak a megyében: Somogy megyei táj havazás után Fotó: Lang Róbert 1. 1995. november: Az egyik legismertebb és legnagyobb havazás 1995-ben volt az ország nyugati részét. November elejétől kezdve váltakozott az átlaghőmérséklet de túlnyomó részben csapadékos volt a hónap. A hóréteg és a szél miatt számos település közlekedése leállt, és több napon keresztül volt szükség hókotrókra és speciális eszközökre, hogy újra járhatóvá váljanak az utak. 2. 2005. február: 2005 februárjában ismét egy különleges havazás érte el a megyét, több településén is méteres hóréteg alakult ki, és az egész régióra jellemzőek voltak a hosszan tartó hófúvások. A megyében a közlekedés gyakorlatilag leállt, voltak települések, Nemesvid és Somogyszentpál amiket hagyományos közúti járművel nem lehetett megközelíteni. A vastag hóréteg az iskolák és munkahelyek bezárásához vezetett, és a helyi hatóságok intenzív munkát végeztek, hogy a hóeltakarítást minél hamarabb végezhessék. A hatóságok is mindent megtettek, hogy segítsenek a bajba jutottakon Fotó: Lang Róbert 3. 2012. február: Az akkoriban érkező rendkívüli hóesés és a mínuszok alatti hőmérséklet éles ellentétet képeztek az év többi hónapjának enyhébb időjárásával. Az országos havazásokkal egy időben Somogy megyében több településen is rekord mennyiségű hó esett, sok helyen a hótorlaszok miatt elakadtak a járművek. Sok járművezetőn kifogott a havazás Fotó: Lang Róbert 4. 2013. március: „Segítünk! Ne hagyja el gépjárművét! Ha elfogy az üzemanyaga, üljön át másik gépjárműbe! Belügyminisztérium.” ezt az SMS-t a március 15-i hosszú hétvégén érkező hóvihar miatt szinte minden ember megkapta. Az időjárás nagyon szélsőséges volt, ugyanis voltak területek ahol csak pár a pár centimétert érte el a csapadék mennyisége, de akadtak helyek ahol elérte a 16-20 centimétert is. A rendkívüli hóesés hatalmas fennakadásokat jelentett a megyében élők számára, a megyeszékhelyen rekedt utasokat a sportcsarnokban szállásolták el.

Somogyban közel húsz centiméter hó esett Fotó: Lang Róbert

Így havazott régen Somogyban Fotók: Lang Róbert

Somogy megye időjárása, különösen a havazások, évről évre új kihívások elé állítják a lakosságot és a hatóságokat. A rendkívüli havazások nemcsak közlekedési nehézségeket okoztak, hanem a téli időszak egyik legnagyobb próbatételét jelentették a régió számára.

