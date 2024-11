Kurcsics Máté meteorológus, a HungaroMet Siófoki Obszervatóriumnak munkatársa hétfő délután a sonline.hu érdeklődésére közölte: kedden melegfront jön, szerdán erős széllel hidegfront érkezik és csapadék is várható, de ez még eső lesz.

– Átmenteti szünetet követően péntekre újabb csapadék érkezése várható, amiben már nagyobb területen havazás is előfordulhat – tette hozzá a siófoki meteorológus.

Havazás: a hét vége felé fehérbe öltözhet Somogy Fotó: Lang Róbert

Kurcsics Máté kiemelte: az, hogy hol lesz a halmazállapotváltás, azt a ciklon pályája határozza meg, ami még péntekig módosulhat. Véget ér a hosszú ideje tartó ködös, anticiklonos időjárás, a héten már ciklonok és hozzájuk kapcsolódó frontok hoznak változékony, gyakran szeles és csapadékos időjárást, derült ki az idokep.hu tájékoztatójából. Azt is közölték: az Az első kiadósabb mennyiség szerdán érkezik. Ez nagyrészt még eső lesz, de a hullámzó hidegfront hátoldalán bezúduló fagyos légtömeg a Dunántúlon átfedésbe kerülhet a csapadékkal, így elsősorban ott havas eső, havazás válthatja fel az esőt, megmaradó hó viszont inkább csak a hegycsúcsokon lehet.

Péntekre várható havazás

– A következő ciklon péntekre virradóan érkezik meg, mégpedig a mediterrán térségből. Pályája még meglehetősen bizonytalan, szórnak is a modellek rendesen, ám az ország jelentős hányadán jó eséllyel lehullhat az első hó, ekkor már síkvidéken is – számolt be az időkép.hu. – Egyes számítások szerint a ciklon középpontja tőlünk délre haladhat el, ebben az esetben északon-északkeleten csak kevés hó hullana, a déli országrészben viszont kiadósabb mennyiség. Ugyanakkor több modellfutás is azzal számol, hogy a ciklon középpontja nagyjából a déli és keleti határ mentén fog átvonulni. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, akkor országszerte kiadósabb havazásban lehet részünk, amibe viszont délen, délkeleten havas eső, eső is keveredhet.