A csaknem 13 méter magas Nordmann fenyőt hétfőn délelőtt helyezték bele a vastalpazatba. Az impozáns, tökéletesen kúp alakú fenyőt a Rómahegyről, a Szentpáli útról szállították a Kossuth térre. Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere az eseményen elmondta, a hatalmas fenyőfa veszélyt jelentett a felajánló ingatlanára, ezért is döntött úgy, a városnak adományozza, hogy az idős fenyő legyen idén Kaposvár karácsonyfája.

A fenyőfa lassan a helyére került Kaposvár főterén

Fotó: Lang Róbert

A következő hetekben még biztonságosabb támogatást kap a fenyő, különböző konzolokkal kipótolják, hogy földig érjenek az ágai, így még tökéletesebben külalakja lesz, a lombkoronában lévő lyukakat is betömik fémbetétekre erősített ágakkal. A Nordmann fenyőt több mint 40 ezer izzó díszíti majd. Pintér Rómeó arról is beszélt, a biztonságra is nagy hangsúly fektetnek, ezért négy ponton acélsodronyokkal, darabonként egy köbméteres tartályhoz erősítik hozzá.

Az adventi vásár területén és a városban is találkozhatnak majd újdonsággal az emberek, de ez egyelőre még meglepetés.