Fontos tudnunk a bántalmazó kapcsolatok dinamikájáról, hogy a legtöbb esetben nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki, általában apró gesztusokkal, jelekkel kezdődnek, amelyek lassan fordulnak egyre komolyabbá. Tovább nehezíti a bántalmazás jeleinek felismerését egy kapcsolatban, ha az elkövetők a kényszerítő, irányító viselkedésüket és a szóbeli bántalmazást szeretetnek és védelemnek próbálják álcázni. Azonban, még ha a bántalmazás nem is fajul fizikai erőszakig, akkor is jelentős pusztítást végezhet az áldozat mentális egészségén és jólétén. A WHO kutatásaiból pedig az is kiderül, hogy a fiatalabbak nagyobb veszélynek vannak kitéve, 19 éves korukra, a párkapcsolatban élő serdülőkorú lányok közül majdnem minden negyedik (24%) szenved el partnere által fizikai, szexuális vagy pszichológiai bántalmazást.1

„Munkám során nap, mint nap találkozom ezekkel az elrettentő adatokkal, amelyek minden nap arra ösztönöznek, hogy még elkötelezettebben folytassuk a nők támogatásáért végzett munkánkat. A bántalmazás első jeleinek felismerése nagyon nehéz lehet, ezért is elengedhetetlen, hogy minél előbb, már tinédzser korban kezdjük el ezen jelek tudatosítását. Magánéletemben is nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy gyermekeimnek is átadjam a legfontosabb üzeneteket, hogy a bántalmazás semmilyen formája nem elfogadható és olyan szeretetet keressenek másokban, amely támogató, nem pedig fojtogató” – nyilatkozta Kósa Anita, az AVON Magyarország szóvivője.

A bántalmazó kapcsolatok leggyakoribb korai figyelmeztető jelei:

Korlátozza mire költhetünk

A gazdasági erőszak első jele lehet, ha partnerünk megkérdőjelezi költéseink létjogosultságát és azt, hogy el tudjuk egyedül dönteni, mit szeretnénk megvásárolni a keresetünkből, esetleg arra kötelez, hogy minden pénzünket csak a közös családi kiadásokra költsük. Minden esetben jogunk van ahhoz, hogy saját keresetünk fölött önállóan rendelkezzünk!

Leépíti önbizalmunkat

Árulkodó jel lehet, ha partnerünk rendszeresen gúnyolódik rajtunk mások társaságában, vagy gyakran megkérdőjelezi véleményünket. A megjelenésünk kigúnyolása tapasztalataink meghazudtolása, vagy érzelmeink bagatellizálása folyamatosan rombolja önbecsülésünket, amelynek következtében úgy érezhetjük mindenben partnerünk segítségére szorulunk. A partnereinknek a legnagyobb támogatóinknak kell lenniük, nem pedig olyanoknak, akik visszatartanak, elnyomnak minket!