– Mivel nem emelkedett a hal ára, ezért 2025-ben nem drágulnak a horgászjegyek nálunk – mondta kedden Gál László, a Kaposvári Húskombinát Horgászegyesület elnöke. – Az állami jeggyel 65 ezer forintba kerül a területi engedély. Nálunk tavalyelőtt volt utoljára áremelés, akkor 15 ezer forinttal drágultak a horgászjegyek, mivel abban az időben drasztikusan megemelkedett a hal ára.

Jó hírt kaptak a horgászok Fotó: Muzslay Péter

Az egyesületnek jelenleg 151 tagja van, s tóban jellemzően ponty, amur, keszeg van, míg a ragadozók közül süllő, csuka harcsa és balin. A 30 mázsa pontyon kívül az idén száz kiló süllőt is telepítettek. Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) elnöke kérdésünkre azt mondta: csütörtökön lesz a vezetőségi ülés, s a horgászrendről és a jegyárakról is beszélnek majd. S tervek szerint december negyedikén horgászfórumot tartanak Kaposváron, ahol az elmúlt évről és a 2025-ös tervekről is szó esik.

– Kedden 70 mázsa pontyot telepítettünk a Desedába és öt mázsát a Töröcskei-tóba - közölte a KSHE elnöke. – Ezek fogható méretű halak.

Balla János a bárudvarnoki Petörke-völgyi Horgászegyesület elnöke közöle: jövőre nem akarnak horgászjegyárat emelni. A piaci ponty kilója 1400 forint plusz áfa, ennyi volt tavaly és az idén is ekkora összegért lehet megvásárolni a halat.

– Ez jó hír a tagoknak – mondta. – Január második felében lesz a közgyűlésünk, s nem szándékozunk árat emelni. Sok nyugdíjas tagunk van, őket nagyon megviselné egy esetleges drágulás. Az állami jeggyel a felnőtt éves területi engedély 86 ezer forint, míg 14 éves korig 5500 forint egy évre. Fontosnak tartjuk az utánpótlást, öregszik a horgásztársadalom, s örülünk, hogy 30 gyerek, illetve hat ifjúsági horgászunk is van. Az egyesülethez összesen 98 felnőtt tartozik.

Varga Csaba, a kutasi sporthorgász egyesület elnöke: nem tervezik 2025-ben az éves területi engedély árának emelését. Csaknem 170 taggal rendelkeznek, s jövőre már jövőre öt tagfelvételi kérelmük van.

A horgászok számára a Balaton vonzereje töretlen

Szabó János, a Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetségének elnöke azt mondta: a Magyar Országos Horgász Szövetség választmánya legutóbbi küldöttgyűlésén elfogadta azt a határozatot, hogy az egyesületeknél jövőre a javasolt áremelés mértéke legfeljebb 10 százalék legyen. Fontos tudni: minden egyesület saját maga dönti el a területi jegy árát.

Jövőre nem változnak a balatoni horgászjegyek árai, jelentette be Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN) vezérigazgatója a X. Balatoni Horgászkonferencián Révfülöpön, derült ki a távirati iroda tudósításából. A horgászjegyek értékesítéséből a BHN-nek 2013-ban 516 millió, 2023-ban már 1,23 milliárd forint bevétele származott. Az értékesített jegyek száma 2013-tól 2020-ig folyamatosan emelkedett, ezt a tendenciát megtörte a koronavírus-járvány, de tavaly már sikerült megközelíteni a pandémia előtti értéket, 91 703 horgászjegy eladásával.