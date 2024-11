Takács Józsefné klubvezető elmondta: a hazai résztvevők mellett idén Verőcéről is jöttek fellépők. – Hatalmas tapsot kapott produkciójuk, különösen azután, hogy kiderült: alig beszélnek magyarul, s ennek ellenére is kifejezően, tiszta magyarsággal adták elő a magyar nótáinkat Karácsonyi Sándor vezetésével – mondta. – Sok dalt hallottunk, és sokféle előadásmóddal találkoztunk, igazi élmény volt ezúttal is a hagyományos találkozó.

A résztvevőket köszöntötte Jáger Gábor polgármester, a műsort követően pedig ebéddel várták a vendégeket a házigazdák. Ebéd után estig beszélgettek, énekeltek és táncoltak Káplár Zoltán zenéjére. Valamennyi fellépő együttes díszes emléklapot kapott.