Máj Péter missziójának tartja a vadászati hagyományok ápolását, irodalmi estek, könyvbemutatók, vadásznapok és egyéb kulturális események fő szervezője. Egykori pedagógusként lelkes programszervezője a nyári ifjúsági vadásztáboroknak, s öt ciklus óta a kamara kulturális szakbizottságának elnöke. Mindezek ismeretében nem annyira meglepő, hogy az idei vadásznapon rangos kitüntetést kapott. Magát a kitüntetettet azonban igazán váratlanul érte. Társaival – a III. Ferdinánd Hagyományőrző Huszár Egyesület tagjaiként – díszőrségben álltak a színpadon, a vadásznapi kitüntetések átadásánál. – Fent álltam a színpadon huszár uniformisban, mert mi vittük be a zászlókat. Kemenszky Péter, a kamara titkára elkezdte olvasni a méltatást, de csak a végén jöttem rá, hogy rólam szól – mesélte Máj Péter. – Neszményi Zsolt főispán tartotta addig a zászlókat, amíg én átvettem a díjat.

Máj Péternek már nagyapja és apja is vonzódott a vadászat és a természetjárás iránt. Ő csak a krisztusi kor elérése után kezdett vadászni.

– Törökkoppányban kezdtem, Nagytoldipusztán és Karádon lettem először vadásztársasági tag. A szokásos utat végigjártam, rendszeresen jártam hajtani, akkor még apróvad is volt és jó vadászatok voltak, idézte fel a kezdeteket Máj Péter, aki most is aktív vadász, a nagybajomi társaság tagja.

Ecsenyben vadásztársasági elnök volt húsz éven át. – Már elértem a magyar ötöst, megvolt a bika, a vaddisznó, az őz és a muflon is. A vadászat az egyik legnemesebb szenvedély és fontos lenne, hogy ezt tudják az emberek, akkor talán megértenék, hogy a vadászat természetvédelem puskával – mondta.

Lóra termettek a kaposvári huszárlányok

Máj Pétert a somogyiak legtöbbje a huszárhagyományok ápolása révén is ismerheti, mivel ő a III. Ferdinánd Hagyományőrző Huszár Egyesület elnöke. Sok jó kezdeményezésük egyike, hogy március 15-e környékén az egyesület tagjai bejárják a kaposvári óvodákat, hogy népszerűsítsék a huszár hagyományokat.

Az egyik legújabb kezdeményezésük a kaposvári kishuszárok csapatának megszervezése a fonyódi I. Gyermekhuszár és Tüzér Bandérium mintájára. Ehhez már meg is

kezdték a toborzást.