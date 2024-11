– Iskolaigazgató volt és 1922-ben alapította meg a kórust Iparos Munkás Dalkör néven, mondta Gárdos Zoltán, a kórus elnöke.

Több mint ezren vettek részt az eddigi kórustalálkozókon, idén a bajai kórus érkezett vendégségbe, de a balatonföldvári Sonoro kórus is fellépett. Közös előadásuk a vendéglátó Balaton Voxszal elkápráztatta a közönséget. – Régre nyúlik vissza a kapcsolatunk, mert amellett hogy barátok vagyunk, közös karnagyunk is volt, Fasching Ferencné vezényelt minket az ötvenes években, majd átköltözött Földvárra és ott is karnagy lett. A 95-ik évfordulón ő is ott volt velünk, emelte ki Gárdos Zoltán.

A kórus már most szervezi a jövő évi találkozót, de szívesen mennek külföldre is. A fesztiváldíjas Balaton Vox Gárdos Zoltán elnök szerint a város kulturális nagykövete, hiszen határainkon innen és túl is Balatonboglár jó hírét viszik.