A fülbemászó dallamokat követően Horváthné Szanyi Éva elnök, a csoport egyik alapítója tekintett vissza a mögöttük hagyott időszakra. Elmondta, hogy a társaság tizenkét hölggyel alakult Tímár Lajosné irányításával, egy év múlva pedig férfiakkal is bővült.

Nem sokkal később Horváth János, vagy ahogy később nevezték, Jana, az akkori művészeti iskola tagintézményének vezetője, egyben tánctanára vette kézbe a közösséget, akinek az irányításával több mint tíz tájegység táncai, majd az erdélyi felcsíki és marosszéki táncok is bekerültek a műsorukba. Számos emlékezetes siker, országos minősítések, felejthetetlen erdélyi és horvátországi fellépések, valamint innsbrucki szereplés is fémjelezte a társaság útját. Az elnök méltatta Horváth Jánost, aki kiváló szakmai felkészültségével és emberi nagyságával méltán érdemelte ki a tiszteletüket. Nehezen vették tudomásul, hogy a fővárosba költözése miatt nem tudta tovább vezetni a csoportot, de távozása előtt Kunics Anikó személyében még gondoskodott az utódjáról.

Negyedszázada álltak először a színpadra az iharosberényi hagyományőrzők Fotó: Varga László

– Összetartó, remek közösséget alkotott a társaság, végtelen alázat és szeretet jellemezte őket, öröm volt velük dolgozni – mondta a korábbi művészeti vezető, bepillantást is engedve a tánckar kulisszatitkaiba, egy-egy kedves történet, emlékezetes külföldi út felelevenítésével.

Hogy a távozása nem okozott nagyobb törést a közösség életében, azt a közel félórás előadásuk is bizonyította. Kunics Anikó érdeme, hogy a színvonalas műsort elődjéhez hasonlóan a csoporttagok korának és állapotának megfelelően állította össze, kiérdemelve a közönség elismerését. A jelenleg is tizenkét tagú csoport tagjai ma már egy kivétellel időskorúak, és az induláshoz hasonlóan most sincs közöttük férfiember.

A rendezvényen emléklapok és ajándékok átadására is sor került, köztük az önkormányzaté Ledniczky Miklós Jánosné polgármester asszony révén, aki versben is méltatta a jubilálókat. Stikel János, a vármegyei nyugdíjasszövetség elnöke emléklapot is átadva arról beszélt, hogy az egyesület Somogyban egyedüliként rendelkezik országos és másodmagával vármegyei kitüntetéssel, amelyhez a tánckar is jelentősen hozzájárult. Az ünnepséget az énekkar hangulatos összeállítása zárta.