Várnak minden kicsit és nagyot egy különleges mesedélelőttre, ahol Bartos Erika saját meséit hozza el a gyerekeknek november 23., szombaton. Délelőtt 10:00-kor a Faluházban kell életre a fantázia, ami során dedikálásra is lehetőség lesz. A dedikálás során lehetőség lesz az otthonról hozott könyveket személyesen is dedikáltatni Bartos Erikával. Emellett egy kreatív kézműves foglalkozás is vár a gyerekekre, hogy igazán mesés emlékekkel térhessenek haza!