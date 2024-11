- A programon célja azon túl, hogy megismertessük iskolánkat a résztvevőkkel az volt, hogy a néha mostohán kezelt reál tudományokat népszerűsítsük, vigyük közelebb a gyerekekhez - derült ki a barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium pénteki bejegyzéséből. - A reálos állomások közé beiktattunk mozgásos, táncos feladatokat is, melyekben az Aktív Iskola keretében megalakult Aktív Tanulói Csapat volt segítségünkre. Volt Just Dance és mozgásos amőba játék is. Megtanulták az olimpiai jelszavakat és jelentésüket, melyeket mozgás által gyakoroltak be.

A reálos állomások között a fizika teremben szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkoztak, míg a földrajzban arra kellett rájönni a tanulóknak, hogy a rajzfilmek milyen éghajlaton játszódnak. Matematikából logikai és gyufarejtvényeket oldottak meg, míg biológiából az érzékek birodalmába látogattak: a bőrről – tapintásról, orról – szaglásról tanulhattak. Kémiából molekulákat építettek és kísérleteztek.

A nap során a két általános iskola vegyes csapatai is versenyeztek, illetve egyénileg is totót töltöttek ki a diákok. Az egyénileg kitöltött teszt eredménye alapján három deákos és három aranyos diákhoz juttatunk el tárgyjutalmat:

Barcsi Arany János Általános Iskola: Horváth Korina, Jusztina, Büki Levente Árpád és Bogdán Krisztofer.

Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola: Sabján Réka, Kövesi Gerda és Keszthelyi-Hajba Bolda.