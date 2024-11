Több jégpálya lesz idén a Balatonnál és ezen a télen nagyobb helyen korizhatnak majd a téli sport szerelmesei a tó déli partján.

Sorban nyíl a Balatonnál az összes jégpálya.

Jégfesztivált tartanak Lellén

Új belépő korcsolyapálya kínálatban Balatonlelle, ahol idén jeges élménycentrumot húznak fel a Napfénystrandra. Hatvan napon át 1200 négyzetméteren korcsolyázhatnak a látogatók közvetlenül a Balaton partján, ahol egy ezer vendég befogadására alkalmas fűtött rendezvénysátorban várják a programok a gyerekeket és családokat.

Szombatonként élő koncertekkel készülnek a szervezők és egyedülálló szaunaszeánszokon is részt vehetünk közvetlenül a Balaton partján a tó legnagyobb egybefüggő jégpályáján. Itt rendezik meg a déli part legnagyobb adventi vásárát és "nyári gasztro-különlegességeket téli bundában" is kóstolhatnak az élményektől megéhezett vendégek.

A korcsolyázás mellett a jégkorong és curling sportokkal való megismerkedésre is lehetőség lesz a tervezett nagy méretű pályán, amelyet már jövő héten elkezdenek építeni és a tervek szerint november 30-án nyit.

Nyitva tartás és jegyárak:

hétfőtől-csütörtökig:

- 6 éves korig: 1.500 Ft/nap

- diákigazolvánnyal: 1.500 Ft/nap

- felnőtt: 2.000 Ft/nap

péntek-szombat-vasárnap, ünnepnapokon, a téli szünet ideje alatt (2024. 12. 22-2025. 01. 05.)

- 6 éves korig: 1.500 Ft/nap

- diákigazolvánnyal: 2.000 Ft/nap

- felnőtt: 2.000 Ft/nap

Kinyit a legszebb fekvésű jégpálya a Balatonon

A korcsolyázók és a hokijátékosok biztos pontja Balatonboglár, ahol a kikötő melletti területen idén is megnyílik a 700 négyzetméteres jégpálya. Melegedő, korcsolyabérlési lehetőség és természetesen büfé is várja a látogatókat. Vécsei Mihály, a pálya üzemeltetője kérdésünkre elmondta: a tervek szerint november 29-én nyitják meg a Balaton legszebb fekvésű jégpályáját, amely időjárás függvényében egész télen várja a téli sport szerelmeseit. Az előző évek tapasztalata, hogy Fonyódról, Siófokról és környező településekről is sokan jöttek el, hogy korizzanak, vagy kipróbálják a jégkorongot.

Nyitva tartás és belépőjegy árak: