A karácsonyi készülődés a levegőben van, és ahogy december közeledik, egyre többen kezdenek azon gondolkodni, hogy vajon megtapasztalhatják-e a hóesést a szenteste varázsában. A karácsonyi hangulat elengedhetetlen része a havazás, de vajon mit mondanak az előrejelzések az esélyekről?

Ajándék lenne a fehér karácsony Fotó: Lang Róbert

Nincs karácsony hó nélkül?

Előzetes előrejelzések alapján úgy tűnik, hogy idén a megszokottól melegebb telünk lesz. Az éghajlatváltozás hatása már most is érezhető, és a térségünket is egyre inkább befolyásolja a globális klímaváltozás. Az úgynevezett jet stream (futóáramlás) jelenség, amely a Föld légkörének nagy sebességű széláramlata jelentős mértékben befolyásolhatja térségünk időjárását az ünnepi időszakban. Ha a futóáramlás délre húzódik Európa felett, az hideg, sarkvidéki levegőt hozhat, ez pedig jelentősen növeli a hóesés valószínűségét. Amennyiben viszont, ha ez pont fordítva történik, tehát északabbra tolódik, akkor enyhe, esős és szeles időre számíthatunk– írja a köpönyeg.hu. Az előzetes modellezések szerint a téli hónapokban a várható csapadék inkább eső formájában érkezik majd, nem pedig hó formájában, amit sokan a karácsonyi időszakban várnak.

Kurcsics Máté, meteorológus hírportálunknak elmondta, hogy még korai bármilyen következtetést levonni. – Szakmailag hiteles előrejelzéseket maximum tíz nappal az ünnepek előtt érdemes megnézni, addig még nagyon sok tényező befolyásolhatja időjárásunkat.

A köpönyeg.hu 12 napos előrejelzése szerint december elején a megyeszékhelyen, Kaposváron Mikulás-napján kezdődik el az a hidegebb időszak, amikor a hőmérséklet először csökken 0 fok alá, de ez a lehűlés csupán az éjszakai, hajnali órákra vonatkozik. A nappali hőmérséklet még jóval a fagypont felett marad, így a hóesés valószínűsége egyelőre alacsony.

Kaposváron utoljára 14 éve, 2007-ben volt igazán fehér karácsonyunk. Az említett évben csak a dél-nyugati országrészben volt havazás, ekkor a lehullott csapadék mennyisége megközelítette a 20-25 centimétert is.