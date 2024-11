Közeledik a karácsony, és ezzel együtt az online vásárlások száma is jelentősen emelkedik. Az ajándékokat sokan a már világszerte ismert Black Friday alatt szerzik be, ilyenkor a kereskedők jobbnál jobb ajánlatokkal csábítják a vevőket. A NAV arra is felhívta a figyelmet: az e-kereskedelem dinamikus fejlődése új lehetőségeket kínál, ugyanakkor a megnövekedett forgalom kockázatokkal is jár.

Fotóillusztráció:: NAV

Míg tavaly a III. negyedévben 20 millió kiscsomag érkezett Magyarországra, idén ez a szám már megközelítette a 32 milliót – tájékoztatott az adóhatóság. Az év utolsó három hónapjában további, akár 30 százalékot meghaladó növekedésre is számítani lehet. Az emelkedő forgalommal párhuzamosan sajnos megnőhet az olyan cégek megjelenésének az esélye, amelyek nem megfelelő, hamis, az egészségre vagy akár az életre is veszélyes termékeket kínálnak.

Az adóhatóság közleményében kitért rá: a vámellenőrzéskor megállapított jogsértések főként ruházati termékeket, gyermekjátékokat, elektronikai cikkeket és illatszereket érintenek. A hamisított termékek nemcsak a jogtulajdonosoknak okoznak jelentős anyagi kárt, hanem veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét, mivel a gyártáskor nem ugyanazokat a biztonsági követelményeket alkalmazzák, mint az eredeti termékeknél.

Különösen fontos, hogy a vásárlók körültekintően válasszanak, és időben adják le rendeléseiket, hiszen a logisztikai szegmensnek is követnie kell a drasztikusan megnövekedett forgalmat. Gyakran előfordul, hogy az árukat a NAV már kiadta, de a tömeges árumozgatás miatt a csomagok a logisztikai szolgáltatóknál várakoznak. A vámeljárás elektronikus, általában néhány percet vesz igénybe. A NAV elkötelezett a forgalom zökkenőmentes és gyors kiszolgálásában, azért, hogy a csomagok minél hamarabb eljussanak a vásárlókhoz.

A NAV arra kéri a lakosságot, hogy csak megbízható, ismert online áruházakból rendeljenek. A túlságosan alacsony áron világmárkákat kínáló weboldalak nagy valószínűséggel hamis termékeket értékesítenek. Ajánlott a vásárlási visszaigazolást is elmenteni és az online, illetve az áruhoz kapcsolódó bizonylatot is mindig megőrizni.