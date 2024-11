Az utóbbi években három alkalommal is Zágráb adott otthont a legszebb európai karácsonyi vásárnak, ami minden korosztályt elvarázsol változatos művészeti, kulturális eseményeivel, gyermekelőadásokkal, valamint a hagyományos horvát kulináris specialitásokkal. Az előző évek nagy népszerűségnek örvendő különvonata, a Zágráb Advent Expressz idén is közlekedik Pécsről Zágrábba. A járat december 14-én várhatóan 6 óra 6 perckor indul Pécsről. A vonat Szentlőrinc és Dombóvár érintésével érkezik majd Kaposvárra.

Karácsonyi vonat Zágrábban

Forrás: mavcsoport.hu

Más somogyi településeken is fel lehet szállni a karácsonyi szerelvényre

A Zágráb Advent Expressz vonat Kaposvár után Somogyszobon majd Gyékényesen is megáll és indul tovább a horvát fővárosba. A felnőtt jegyek 54 euróba, míg a gyermekjegyek 38 euróba kerülnek az oda-vissza útra. A jegyeket csak a jegypénztárakban és az ELVIRA-n, a jegy.mav.hu oldalon válthatják meg az utasok hamarosan.

Karácsonyi forralt bor a vonaton

Forrás: mavcsoport.hu

Advent EuroCity járatot is indít a MÁV karácsony előtt

A nagyobb utasforgalom miatt november 30-án, december 7-én, 14-én, és 21-én idén is újra közlekedik Budapest és Bécs között az Advent EuroCity vonat. A szerelvény 8 óra 1 perckor gördül ki a Keleti pályaudvarról, illetve visszafelé 18 óra 4 perckor a bécsi főpályaudvarról. A vonat normál díjszabás szerint lehet majd jegyeket vásárolni. A vasúttársaság felhívja figyelmet arra, hogy érdemes ennél a járatnál is minél hamarabb beszerezni a jegyeket, hogy minél kedvezőbb áron juthassanak hozzá az utasok.



Az utasellátó adventi kínálattal is készül

A railjet vonatokon bisztrószakaszon biztosított az étkezés, míg az EuroCity járatokon az Utasellátó étkezőkocsijain különleges ünnepi menüvel várják az utazókat. A leveseket ünnepi fűszerezéssel készítik majd el. Az étlapon halászlé, illetve tejszínhabos szegfűszeges szilvaleves is lesz. A kínálatból nem maradhat ki a rántott hal, hagymás-majonézes krumplisalátával vagy a sült kolbász, fehérboros almás káposztával kenyérrel és mustárral. Idén is kínálják majd az utasoknak a közkedvelt töltött káposztát, melyhez tejföl és kenyér is párosul, de a jól ismert karácsonyi burgert is meg lehet kóstolni. Desszertnek a mákos gubát kínálják vanília sodóval, és a mindenmentes (glutén, tojás és vegán) Eszterházy tortához is hozzá lehet jutni. A téli italok között forralt bor és forró rumos tea is megtalálható majd.