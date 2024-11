Vége annak a világnak, de nincs világvége! Talányosan hangzik, ám mégis egy egyszerű összefüggést takar, hogy hiába választja valaki napjainkban a legmenőbb, legújabb szakmát, esélye sincs arra, hogy abból az addig megszerzett tudással nyugdíjba menjen majd. S nemcsak az átlagéletkor emelkedése kapcsán bekövetkező nyugdíjkorhatár igazítás miatt. Felgyorsult világunkban rohamléptekkel évül el a tudás, s a szakmák is olyan sebességgel változnak, hogy alig lehet rájuk ismerni. Gondoljunk csak a szerkezeti lakatosokkal kapcsolatban évtizedekig emlegetett ”koszos, olajos kezű kalapácssétáltatók” szakmaazonosítóra.

Hiszem, hogy a pályakezdők a 21. században is döntően azzal a szándékkal kezdenek bele karrierjükbe, (az életükbe) hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból a választott területen. Ám be kell ismerni, a valóság valami egészen mást mutat. A felmérések és kutatások garmada igazolja, hogy a gyakorlatban az eredeti elképzelést gyakran karrierváltás szakítja félbe. A Profession.hu friss negyedéves reprezentatív kutatása például azt mutatja, hogy az álláskeresők fele (49 százalék) a saját ágazatán kívül elérhető pozíciók után is érdeklődik, harmada (32 százalék) pedig pályát módosítana, ezért célzottan más szektor álláshirdetéseit böngészi.

A somogyi tapasztalatok is ezt igazolják. A régió vállalkozásainak vezetői, HR-esei általában pozícióra kész jelölteket keresnek. Miközben éppen ebből van a legkevesebb a piacon, hiszen ma már az azonos profilúnak látszó vállalkozások szerkezeti eltérései és szakmaspecifikációi egyedi tudású és tapasztalatú munkavállalót keresnek. Ráadásul a kényszerkarrierváltók mellett napjainkban egyre több a „kíváncsi” szakember, sokakat hajt (szerencsére) a belső tanulási igény vagy éppen a monoton, rutinszerű munkavégzésből való kiszakadás vágya. S akkor még nem is beszéltünk az egyre jellemzőbb szakmai kiégés miatti állás változtatásról. Amikor egy cégen belül lényegében nincs előre vezető út, akkor azt sokan cégen kívül keresik. Nemcsak pénzkérdés, hogy már csak kevesen terveznek egy-egy munkahelyen 10 éven túlra. Például az említett kutatás szerint a Z generációs munkavállalók 18 százaléka már a negyedik munkahelyváltásán is túl van.