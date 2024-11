– A logisztikai egyesületben éppen egy tanfolyamot végzünk – mondta Balogh Renáta, aki Sopronból jött. – Felsőfokú logisztikai menedzsernek tanulunk. A honvédségnél olyan sokrétű logisztikai tevékenység folyik, ami nagyon érdekes számunkra.

A lőszimulátorral a katonák lőszer használata nélkül tudják gyakorolni a fegyver használatát készség szinten, még akkor is, ha a kedvezőtlen időjárás miatt nem jutnak ki a lőtérre. Mindezt megtehették aznap a logisztikát tanulók is.

Jó volt betekintést nyerni a katonai logisztika hátterébe, mert ez nincs annyira előtérben, mint a honvédség többi tevékenysége, mondta a zalaegerszegi Németi Gábor. A fegyverszimulációs gyakorlatot teljesítette, amelyet teljesen valósághűnek tartott, és az is tetszett neki, hogy valós veszélyek nélkül próbálhat ki egy fegyvert.