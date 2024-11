Habár még az idei országos toplista nem elérhető a legkedveltebb keresztnevekből, mi összegyűjtöttük a Kaposi Mór Oktató Kórház által hetente közzétett születési adatok alapján a kaposvári kórházban melyek voltak a legnépszerűbb gyereknevek.

Magasan viszi a prímet az Áron keresztnév, amelyet az elmúlt évben 27 alkalommal adtak a szülők újszülött gyermekeiknek, de az Olivér is népszerű volt, amely 25-ször szerepelt a listában. Szinte letaszíthatatlan a Levente keresztnév és a Noel, Zalán is, amelyek fej-fej mellet szerepelnek az éves összessítésünkben. Lányoknál a Hanna volt a leggyakoribb, amelyet 15 alkalommal választottak 2024-ben, s ugyanennyiszer a Lucát is. Gyakori volt az Emma és már évek óta toplistás a Zoé keresztnév is, amelyet 12-szer választottak, eggyel kevesebbszer az Emíliát és Szofiát. De a régi magyar keresztnevünk a Zselyke is a népszerű keresztnevek között szerepel, ahogy az Alíz, a Léna, és az Olívia is a kedveltek közé tartoznak.

Az általunk összegyűjtött lista csak nagyjából egyezik a Központi Statisztikai Hivataléval, amelyben a legnépszerűbb három fiúnév a Dominik, Olivér, Levente lányok esetében pedig a Hanna, Anna és a Luca.

Más kultúrák hatása

A névválasztást sok tényező befolyásolja, de a listánk alján szereplő néhányszor, vagy csak egyszer-egyszer előforduló már hangzásra is idegennek tűnő keresztnevek arról árulkodnak, hogy az újdonsült szülőkre nagy hatással vannak a velünk élő és hétköznapjainkban jelen lévő más kultúrák. – Van a szülőknek egy olyan csoportja, akik igyekeznek minél ritkább neveket választani gyermeküknek, hogy ezzel is kitűnjenek, vélekedett Fülöp László kaposvári nyelvész, nyugalmazott tanszékvezető. Hozzátette: a nevek listájából az is kisejlik, hogy sokszor impulzív a választás. – Amit hirtelen hallanak és megtetszik, jelzik az anyakönyvi hivatalban – tette hozzá.

Így lehetnek közöttünk Mirellák, Melisszák, Ramirezek, Eliotok, vagy éppen Szelimek, Edvárdok és Bellák.

Visszatérnek a hagyományos keresztnevek

Fülöp László mégsem aggódik régi magyar neveink sorsa felől, amelyek éppúgy hozzátartoznak a magyar kultúrához, mint gyönyörű anyanyelvünk szavai.

– Nem izgulok emiatt, mert ha végignézzük a nevek listáját, mindig van közte egy tizednyi, ami visszatérő és hagyományos név. Ilyennel is lehet találkozni, hogy János, Áron, László, ami megdöbbentő volt számomra. De ismerek olyan kisgyereket is, akit Medárdnak, Jakabnak hívnak, ezek pedig régi nevek, tette hozzá Fülöp László.