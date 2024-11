Természetesen a majorságban, ahogy egykoron most is folyamatosan történik valami, miközben megújul a különleges borászati kiállítás a felújítások is folytatódnak a területen. – Jelenleg a keresztistálló épületét újítjuk meg, teljesen új külső homlokzati vakolatot kap és új tetőszerkezetet, s ezzel a legszebb 1800-as évekbeli állapotára állítjuk vissza, mondta el Kresz Tamás.

Az istálló mellett van egy kőkút, ami egykor a pusztai emberek vízellátását szolgálta, de a második világégés után letakarták egy betonlappal. Sokáig nem is lehetett tudni, hogy létezik csak a helyiek elmondásából tudták meg a majorság munkatársai, hol van a kút. Ezt is helyreállítják és a helyére egy szép, kerekes kutat alakítanának ki, amely az egész istálló vízellátását megoldja majd.

Készen áll a kiállítás a turisták fogadására

Sorban készülnek a felújítások, a felújított házak már készen állnak a vendégek fogadására.

A szálláshelyek kialakítás kicsit lassabban megy, mert örökségvédelmi épületekről van szó, amelyekhez külön engedélyeztetésre van szükség. De büszkén mondom, hogy a nyári időszak sem telt tétlenül, hiszen egy teljes házsort sikerült felújítanunk. Külön parkolóval és minden olyan energetikai beruházással, ami 21-ik században már elvárt

-mondta Kresz Tamás létesítményvezető.