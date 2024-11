A gímbika vadászati szezonja mindig egy fontos időszak a vadászatra jogosultak életében, hiszen a vadásztársaságok többsége számára az ilyenkor befolyó összegek az éves költségvetés gerincét képezik.

Kihívásokkal teli volt a bőgés időszaka a Darány és Térsége Vadásztársaság számára, hiszen voltak jó és kevésbé kellemes időszakok. Az különös gondot jelentett az aszályos időben, hogy nincs természetes vízfolyás a területükön.

Úgy hordtuk a vizet a területre, hogy életben tartsuk a vadat

– mondta lapunk érdeklődésére Potonyi István vadászmester.

Nagy bikák idén nem voltak, nem volt érdemleges felrakás és igazán fajsúlytalannak mondhatóak a trófeák, de darabra megvagyunk, meglőttük a tervben szereplő mennyiséget.

A legnagyobb bika trófeája 9 kilogramm körüli volt. A bikák nagy részét vendégek ejtették el, volt olyan, aki kisebbet lőtt, mint tervezte, de mivel jól érezte magát, visszajön még egyre. – Fogadunk osztrák, német és cseh vendégeket, hiszen az egyik fő bevételi forrásunknak tekintjük a bérvadászatot. Ugyanakkor abban nem vagyok biztos, hogy nullásra kijön az idei év, jegyezte meg a vadászmester.

A Törökkoppányi Íjász Vadásztársaság számára is fontos bevételi forrás a vadásztatás, amelyből az éves bevételük hetven százaléka származik. – Az idei év az elmúlt időszak egyik legjobb bőgése volt, kezdte beszámolóját Barkóczi István, a vadásztársaság elnöke. Elmondta: volt 13 kilós és több 10 kiló feletti trófea is esett a bőgésben. Nagyon jó szezont zártunk és ugyanerre számítunk dám tekintetében is, ezért a vadásztársaság bevétele erről az oldalról biztosított, tette hozzá.

Rendkívül jó szezonon van túl a Gyótai Vadásztársaság is, amely szinte hozta a kötelezőt idén.

A legnagyobb bikánkat 14,08 kilogrammal bírálták és nem volt vendégünk, aki meglőtt bika nélkül ment volna haza.

-mondta Tibáld Béla elnök. Hozzátette: a bérvadászat az éves bevételek harmadát teszi ki és nem tapasztaltak vendégszám-csökkenést. Sőt jövőre is lekötötték a bikákat a német partnerrel.



Nem a bika a főprofil a Zselici Vadásztársaságnál, ahol ugyan teljesítették az idei tervet, de kiemelkedő eredmények nem születtek. – Későn indult a bőgés és nálunk nincs nagy egyedszám, ami a terület jellegéből adódik, mondta lapunknak Balogh Ákos elnök. Igyekeznek több lábon állni, így az őzbak bérvadászata és a társas nagyvad vadászata is a fontos bevételi források közé tartozik.