A program nemcsak a katonai szolgálatot népszerűsíti, hanem a közösségi felelősségvállalás eszméjét is erősíti, különösen a roma közösségekben. A résztvevők között több olyan fiatal is van, akik szüleik példáját követve csatlakoztak, ezzel is hangsúlyozva a családi hagyományok és a közösség erejének fontosságát. – A barcsi járásban találkozunk a felhívással, és mivel édesapánk nyolc éve a Területvédelmi Ezrednél dolgozik, ezért úgy gondoltuk mindketten, hogy mi is folytatjuk az ő hivatását – mondta Csonka Péter és Váradi Mónika. Hozzátették, édesapjuk nagyon büszke rájuk, hogy szeretnék kipróbálni magukat.

Ez a kezdeményezés túlmutat a honvédelem erősítésén: hozzájárul a roma közösségek társadalmi integrációjához, támogatja a helyi közösségek biztonságát, és felelősségteljes állampolgárokat nevel a jövő generációjából.