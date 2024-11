A gazdák október közepétől eddig 9,5 milliárd forint támogatási összeget kaptak, az előlegfizetés november 30-ig tart.

- Vármegyénkben 2023-ban 6019 ügyfél 248 543 hektár területre adta be támogatási kérelmét, míg az idén több mint 5800-an nyújtottak be egységes kérelmet közel 247 ezer hektárra - derült ki a megyei kormányhivatal keddi tájékoztatójából. A Sonline.hu kérdésére azt is közölték: a 2023-as egységes kérelemben igényelt támogatásokhoz kapcsolódóan az előleg-, rész- és végkifizetések során összesen több mint 38,5 milliárd forint támogatásban részesültek vármegyénk gazdálkodói.

Idén október 16-án indult előlegfizetési időszakban eddig 9,5 milliárd forintnyi támogatási összeg folyósítása történt mintegy 4600 somogyi gazdálkodó részére. A kormányhivatal arról is beszámolt, hogy november 30-ig tartó előlegfizetési időszakot követően a Magyar Államkincstár (MÁK) részfizetés formájában folytatja a támogatási részösszegek utalványozását a gazdák részére.