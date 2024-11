BARCS Harminc éve szentelték fel a barcsi református templomot, erre hálaadó istentiszteleten emlékeztek. Besztercei Istvánné gondnok imádsága után Katócz Sára lelkipásztor prédikációjában hangsúlyozta, hogy nem feledkezhetünk meg azokról, akik megalapozták a gyülekezet múltját, örökségük ajándék és öröm számunkra. Azokat is hordozzuk szívünkben, akik megálmodták, illetve megvalósították a református közösség akaratát, Isten házának felépítését.

Arra biztatta az egybegyűlteket, hogy áldássá, élő kövekké lehessenek Isten kezében. Hiszen Isten itteni népének is lelki házzá kell felépülnie, ez közösségi feladat.

Mihádák József presbiter beszámolójában többek közt elhangzott, hogy 1989 karácsonyán és 1990 húsvétján már kicsinek bizonyult az addigi imaházuk, ekkor vetődött fel a templomépítés gondolata. 1990-ben a város önkormányzata telket adományozott az egyházközségnek. Kiemelte Cseke István és Tóth Béla gondnokok fáradságot nem kímélő „főszervezői” munkáját, a református és más felekezetű testvérek adakozását. Még Hollandiából, Svájcból is érkezett támogatás, továbbá a testvérgyülekezetekből is kaptak segítséget. Ezeknek köszönhetően 1994 szeptemberében harang-, októberében templomszentelő ünnepséget tarthattak. A hétvégi hálaadáson azok, akik kétkezi munkájukkal, illetve anyagilag segítették a lelki hajlék elkészültét, az úrasztala köré állva fogadták Isten áldását.

A lelkésznő az évfordulón megköszönte Cseke Istvánné tiszteletbeli gondnok sok évtizedes kántori szolgálatát. Jótékonysági kiállítást is rendeztek a templomban, a segesdi Borbás Attila somogyi templomokról és vadon termő növényekről készített fotóit mutatták be. A képekből befolyt bevétellel a barcsi templom felújításához járul hozzá a városban tanuló diák.

A tehetséges fiatal fotós édesanyja – Mónika – lapunknak elárulta, hogy amikor elkísérték fiukat egy-egy településre fényképezni, eszébe jutott, hogy vajon mekkora áldozatot hoztak az ott élők, és hány özvegyasszony két fillérje épült bele a templomok falaiba…

Az istentisztelet után szeretetvendégségre várták a megjelenteket. Gamos A.



Fotó: Gamos A.