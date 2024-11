Teljen meg a családi kripta! – a sonline.hu moderátora is kipöckölt már hasonló durva kommenteket. Az internetes gyalázkodás eddig az életünk része volt, de sokan úgy védekeznek, hogy csak célzott információcserére használják a világhálót, hogy elkerüljék a brutális kifejezéseket.

– A durva kommentelés simán az agresszió, a negatív indulatok kifejezése, mindenféle kontroll és következmény nélkül – értékelte érdeklődésünkre Máté Mártonné balatonboglári tanácsadó szakpszichológus. – Manapság sok ember így csökkenti a feszültséget, és csak önmagára tekint, mások és a világ nem érdekli. Az hogy ez így elterjedt, az internetnek köszönhető, mert korábban a személyes konfrontációkra válaszreakciók érkeztek. Az internet azonban egy olyan felület, ahol csak kifelé áramlás van, mert ha valaki nem kíváncsi a válaszra, egyszerűen csak kikapcsolja a számítógépet...

Jobban meg kell gondolni a kommentelést, egy év börtön is járhat érte

Fotóillusztráció: Shutterstock

A beadott törvényjavaslat szerint egy évig terjedő szabadságvesztéssel lesz büntetendő az, aki nagy nyilvánosság előtt kommentben olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt használ vagy tesz közzé, ami beazonosítható személlyel vagy személyekkel szembeni erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki. Ez embercsoportok, közösségek elleni agresszív megnyilvánulásokra is kiterjed.

A kommentekben sok minden felbukkan

Rágalmazás, zaklatás, fenyegetés – a kommentekben bármi felbukkanhat. A rágalmazás magánvádra üldözendő bűncselekmény, melyek vizsgálata nem a rendőrség, hanem a bíróságok hatáskörébe tartozik, felelte kérdésünkre a rendőrség. Zaklatás miatt idén eddig közel 200 esetben folyt eljárás a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, ezek közé beletartoznak a súlyosabban minősülő cselekmények is, ahol a fenyegetéssel az elkövető azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be.

Sok kárt okoznak a negatív kommentek

Fotóillusztráció: Shutterstock

Az internet névtelenségébe burkolódzva sokan úgy gondolják, hogy bármit megtehetnek, besározhatják, megalázhatják a másikat. Életvitelünk digitalizációjának egyik velejárója, hogy ezek a bűncselekmények is egyre nagyobb számban jelennek meg az online térben elkövetve, összegezte a somogyi rendőrség kommunikációs szolgálata. Olyannyira, hogy a jelenségnek már külön nevet is adott a szakirodalom: cyberbullying, mint jelenség. Az így szerzett sebek hosszú távú károkat eredményezhetnek, főleg a gyermekek személyiségfejlődésében, akár tragédiához is vezetnek.