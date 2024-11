Október 1-jén lépett életbe az új könyvártörvény, amely jelentős változásokat hozhat a könyvpiacon. Az új jogszabály értelmében szeptember 30-tól kezdődően a megjelenő könyvek esetében a forgalmazók legfeljebb 10 százalék kedvezményt adhatnak a fogyasztói árból, ez a szabályozás az új könyvek megjelenésétől számított egy évben érvényes. Ez azt is jelenti, hogy a vásárláskor alkalmazott kedvezmények összesített értéke nem lépheti túl a könyv fogyasztói árának 10 százalékát és más kedvezménnyel nem összevonható. Fontos tudni, hogy a korábban megjelent könyvekre továbbra is az eddigi kedvezmények érvényesek.

Életbe lépett az új könyvártörvény, a könyvpiac szereplői pedig aggódnak

Fotó: Tóth Tibor / Magyar Nemzet

A szabályozás célja, hogy maximalizálja a kedvezmények mértékét, azonban a könyvpiac szereplői között máris aggodalmak merültek fel. A kaposvári Mimi könyvkuckója és a Newline lapkiadó egyik tulajdonosa elmondta: bár családi vállalkozásuk az utóbbi években folyamatosan bővült, az új rendelet nem tűnik kedvezőnek a szerzők számára.

– A várható hatás nem a digitális piac fellendülését hozza, hanem az illegális terjesztés növekedése. A megnövekedett előállítási költségek miatt eddig is sokan kerestek alternatív megoldásokat, és ez a tendencia valószínűleg most csak fokozódik – fogalmazott a tulajdonos.

Pompor Zoltán irodalom-szakértő megkeresésünkre azt nyilatkozta, szerinte a rendelet hatásait még nehéz megítélni, reméli, hogy a könyvtárak számára kedvező következményekkel járhat. – A könyvtárak ezután is be tudják szerezni az újonnan megjelenő könyveket, és azok elérhetőek lesznek bárki számára – tette hozzá. Kiemelte, akik eddig is rendszeresen vásároltak könyveket, valószínűleg ezután is megtartják szokásaikat.

Zavaros a jövő a könyvártörvény miatt

Az új könyvártörvény tehát sok kérdést vet fel, bármennyire is próbálja szabályozni a kedvezményeket, a könyvpiac jövője zavarosnak tűnik. A szakértők és a könyvkereskedők egyetértenek abban, hogy a következő hónapokban figyelemmel kell kísérni a törvény hatásait és a piac reakcióit. A könyvolvasók érdeke, hogy minél több új és izgalmas könyv elérhető maradjon számukra, akármilyen kedvezményes áron is.