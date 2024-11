Ahogy az elmúlt napok, úgy a következők is a köszönet és a hála jegyében zajlanak idehaza. A szociális munka napjának apropóján ismerik el mindazok szolgálatát, akik gondolattal, szóval és cselekedettel sokat tettek és tesznek a gyámolításra, gondozásra, ápolásra szorulókért. Balatonlellén Pál Feri atya osztotta meg gondolatait az ünnepen, Kaposváron a Városháza dísztermében hajtottak fejet a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók hittel és szeretettel végzett tevékenysége előtt. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a közösségi oldalára feltett videójában a nemzet nevében mondott köszönetet annak a százezer embernek, akik nap mint nap elkötelezetten végzik feladataikat, s akikre a legnagyobb bajban is lehet számítani. Teszik ezt hittel, lélekkel és szívvel, mert csak úgy lehet. Mindennapi munkájukhoz bátorságra, nyitottságra és nagylelkűségre van szükség. Bátorságra, hogy elhiggyék, az apró cselekedetek is nagy változást eredményeznek, nyitottságra, hogy mindenkihez odalépjenek és nagylelkűségre, hogy ezt nap mint nap megtegyék – nyomatékosította.

A magyar családok jelentős hányadát érinti valamilyen módon a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer, s a családtagok, akiknek idős, beteg vagy sérült hozzátartozójukat szociális intézményben látják el, többnyire hálásak is azért, hogy emberhez méltó életet biztosítanak számukra. A somogyi nyílt napokon megjelenők – akár Berzencére, akár Segesdre vagy Kéthelyre és telephelyeikre látogassanak el – köszönetet mondanak a munkatársaknak. A türelemért, a figyelmességért, az empátiáért, a szakértelemmel végzett gondoskodásért, amelyet – valljuk be – a családok nem tudnának biztosítani.

A kormány folyamatosan emelte az ágazatban dolgozók bérét. Míg 2010-ben átlagosan bruttó 137 ezer forintot vihettek haza a munkatársak, addig ma 474 ezer forintot, a nevelőszülők jövedelme pedig ötszörösére nőtt. E terület alkalmazottjai a társadalom legsebezhetőbb csoportjai között végzik erőt próbáló, de örömmel is járó hivatásukat. Vitathatatlan, hogy erős hit és kitartás kell a szélmalomharcokkal tarkított mindennapokhoz. Én sokak nevében megemelem a kalapom szolgálatuk előtt.