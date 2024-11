A kicsi, tenyérben elférő mohakoszorúért is elkértek 1200 forintot, amit ránézésre is elfúj majd az első szél a sírról, de a nagyobb csokrok akár 6-8000 forintban is kerültek. Aki csak virágot szeretett volna vinni a temetőbe, szintén széles választékból szemezhetett. A krizantém szálja 150, míg kisebb csokra 800 forinttól lehetett a temetőlátogatások kelléke.

A szerényebb kinézetű virágokat árulók az időjárásra fogták a portéka kinézetét, akiknek viszont csodaszép virágai voltak, nem mondtak semmit, de megkérték a szépség árát.

A csarnokokban sokan nem nyitottak ki az ünnep miatt, mégis mindenki beszerezhette, amit hétvégére szeretett volna. A sláger még mindig a tök és a gesztenye. Ez utóbbiból már kaphattunk 1600 forintért is egy kilót, de tény, hogy ezek azért még apró dunai kavicsnak álcázták magukat. A szebbek, nagyobbak 2800-3000 forint közötti áron találhattak gazdára.